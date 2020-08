OPPO Watch to smartwatch dla osób, które szukają modelu o dobrej relacji ceny do możliwości. Ma ekran AMOLED, aluminiową ramkę, procesor Snapdragon Wear 3100 i co ważne wspiera płatności Google Pay.

OPPO Watch, czyli ciekawy smartwatch za tysiaka

Już chwilę po oficjalnej prezentacji, która miała miejsce kilka tygodni temu, pojawiły się głosy, że mamy tutaj do czynienia z propozycją przypominającą inteligentne zegarki Apple. Przy bliższym poznaniu można dostrzec jednak mnóstwo różnic. I to nie tylko w kwestii wyglądu, ale też specyfikacji oraz cen.

A zaczynając o tych ostatnich, OPPO Watch został przygotowany w dwóch rozmiarach: 46 mm w kolorach czarnym i złotym oraz 41 mm w kolorach czarnym i różowym. Ich ceny wynoszą odpowiednio 1299 złotych oraz 999 złotych. Sprzedaż będzie prowadzona u operatorów komórkowych T-Mobile i Orange, a także u partnerów detalicznych OPPO, m. in. Media Markt, Media Expert i RTV Euro AGD.

Osoby, które nie będą zwlekać z zakupem mogą liczyć na rabat. W ramach przedsprzedaży prowadzonej od 31 sierpnia do 6 września ceny zostaną obniżone do 1149 złotych za wersję 46 mm oraz do 899 za wersję 41 mm.

Co oferuje OPPO Watch? Całkiem sporo

OPPO Watch 46 mm został wyposażony w baterię 430 mAh i ekran o przekątnej 1,91 cala oraz zagęszczeniu pikseli na poziomie 326 ppi. W OPPO Watch 41 mm bateria ma pojemność 300 mAh, a ekran mierzy 1,6 cala przy 301 ppi. Co bardzo istotne, w obydwu przypadkach mowa o ekranach AMOLED, a także o ramce wykonanej ze stopu aluminium serii 6000.

Rzecz jasna funkcjonalność wykracza tutaj dalece poza prezentowanie godziny i powiadomień ze smartfona. Użytkownicy mogą liczyć na system Wear OS, możliwość prowadzenia rozmów głosowych, pięć trybów treningowych, moduł GPS (+ GLONASS), system stałego monitorowania pulsu czy śledzenie snu. Dla wielu osób cennym elementem będzie zapewne obsługa Google Pay.

Smartwatch w najlepszym guście

Producent akcentuje, iż jest smartwatch z podwójnie zakrzywionym ekranem, a jego stosunek do całego zegarka wynosi 72,76%. Ciekawostką jest to, iż OPPO Watch może zadbać o odpowiednie dopasowanie się do stroju. Przy pomocy aplikacji HeyTap Health, po zrobieniu zdjęcia wybranego zestawu ubrań smartwatch sam wygeneruje pasujący do niego wygląd tarczy.

Obydwa modele obsługują Wi-Fi. W późniejszym czasie do sprzedaży trafić ma dodatkowy wariant OPPO Watch 46 mm z wsparciem eSIM/LTE.

Źródło: Oppo