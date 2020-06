Zgodnie z obietnicami, światło dzienne ujrzały dziś smartfony Oppo Reno4 i Oppo Reno4 Pro. Producent narzucił bardzo szybkie tempo, ale trudno odmówić nowym modelom przynajmniej kilku atutów.

Premiera Oppo Reno4 i Oppo Reno4 Pro, ciekawych smartfonów ze średniego segmentu

O zbliżającej się premierze omawianych smartfonów wspominaliśmy już kilka dni temu. Przypominaliśmy wtedy, że w przypadku serii Oppo Reno producent narzucił bardzo szybkie tempo, bo przecież dosłownie chwilę temu zadebiutował Oppo Reno 3.

Również Oppo Reno4 i Oppo Reno4 Pro są atakiem na średni segment. Mimo bardzo szybkiego cyklu wydawniczego producentowi udało się zadbać o kilka istotnych i zauważalnych zmian, którego dotknęły nie tylko specyfikacje, ale także design. W kontekście tego ostatniego chodzi przede wszystkim o inaczej osadzone aparaty fotograficzne. Przedni przeniesiono z notcha w inne wcięcia, tyle moduły natomiast zauważalnie urosły. Czy są to zmiany na lepsze? Kwestia gustu.

W przypadku specyfikacji można zauważyć kilka cech wspólnych. Obydwa modele zapowiadają się obiecująco, bazują na procesorze Qualcomm Snapdragon 765G i są przygotowane do obsługi sieci 5G.

Główne przewagi Oppo Reno4 Pro to częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 90 Hz, możliwość wybrania wersji z aż 12 GB pamięci RAM, a także lepszy aparat główny. W przeciwieństwie do tego z Oppo Reno4 wspierany jest on optyczną stabilizacją obrazu i posiada lepszy obiektyw szerokokątny oraz teleobiektyw zamiast oczka do pomiaru głębi.

Specyfikacja Oppo Reno4

Android 10 z ColorOS 7.2

6.43-calowy ekran AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620

8 GB pamięci RAM

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1)

kamera główna 48 Mpix (Sony IMX586), f/1.7 + 8 Mpix 119°, f/2.2 + 2 Mpix, f/2.4

kamera przednia 32 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), NFC, LTE, 5G

dual SIM

bateria 4020 mAh, szybkie ładowanie 65W

wymiary 159.3 x 74.0 x 7.8 mm

waga 183 g

Specyfikacja Oppo Reno4 Pro

Android 10 z ColorOS 7.2

6.55-calowy ekran AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), 90 Hz

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620

8 GB / 12 GB pamięci RAM

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1)

kamera główna 48 Mpix (Sony IMX586), f/1.7 z OIS + 12 Mpix 120°, f/2.2 + 13 Mpix, f/2.4

kamera przednia 32 Mpix f/2.4

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), NFC, LTE, 5G

dual SIM

bateria 4000 mAh, szybkie ładowanie 65W

wymiary 159.6 x 72.5 x 7.6 mm

waga 172 g

Ceny smartfonów Oppo Reno4 i Oppo Reno4 Pro

Smartfony z serii Oppo Reno są oferowane w Polsce, można zatem sądzić, że pojawią się także najnowsze modele. Póki co jednak zapowiedziano jedynie dostępność na rynku chińskim, a co za tym idzie ceny obowiązujące właśnie tam.

Oppo Reno4, 8GB + 128GB - 2999 juanów (około 1650 złotych)

Oppo Reno4, 8GB + 256GB - 3299 juanów (około 1820 złotych)

Oppo Reno4 Pro, 8GB + 128GB - 3799 juanów (około 2100 złotych)

Oppo Reno4 Pro, 12GB + 256GB - 4299 juanów (około 2370 złotych)

Źródło: fonearena

