OPPO zaprezentowało serię produktów, do bardzo szybkiego ładowania. Wśród nich mamy 125W ładowarkę przewodową i 65W ładowarkę bezprzewodową. W parze z szybkością idzie miniaturyzacja urządzeń.

Pewnie wielu z was pamięta jeszcze czasy nieporęcznych, wielgachnych, ładowarek, które z dzisiejszej perspektywy dostarczały znikomą ilość energii. A ponieważ postęp technologiczny to nie tylko śrubowanie parametrów wydajności, ale także miniaturyzacja urządzeń, dzisiejsze ładowarki USB są zarówno wydajne jak i niewielkie. OPPO jest jednym z liderów technologii superszybkiego ładowania. Niedawno wspominaliśmy, że zapowiada przełomowe nowości. Oto one.

Superszybkie i kompaktowe ładowarki OPPO

Wszystkie cztery nowe produkty wyróżniają niewielkie jak na osiągi rozmiary, mogą one pochwalić się też bardzo dobrą kontrolą temperatury podczas pracy. Do dyspozycji dostajemy:

125W flash charge - ładowarka o klasycznym wyglądzie

- ładowarka o klasycznym wyglądzie 65W AirVOOC - ładowarka bezprzewodowa z półprzewodnikowym chłodzeniem, efektywniejszym niż samo chłodzenie wentylatorem (temperatura o 2 stopnie C niższa)

- ładowarka bezprzewodowa z półprzewodnikowym chłodzeniem, efektywniejszym niż samo chłodzenie wentylatorem (temperatura o 2 stopnie C niższa) 50W mini SuperVOOC - ładowarka o rozmiarach zbliżonych do karty kredytowej, która ma grubość około 1 cm i waży tylko 60 gramów

- ładowarka o rozmiarach zbliżonych do karty kredytowej, która ma grubość około 1 cm i waży tylko 60 gramów 110W mini flash charge - mini ładowarka o klasycznym wyglądzie

Pierwsza z ładowarek o mocy 125W wykorzystuje bezpośrednie ładowanie i jest w stanie w pięć minut naładować do 41% baterię 4000 mAh. Pełne naładowanie następuje po 20 minutach. Zastosowana technologia obsługuje parametry ładowania do 20V i 6,25A.

Ładowarka bezprzewodowa choć o sporo mniejszej mocy, naładuje 4000 mAh akumulator w ciągu 30 minut, czyli szybciej niż większość obecnie dostępnych rozwiązań do ładowania przewodowego. Ładowarka jest kompatybilna także ze standardem Qi.

Nie tylko telefony mogą na tym zyskać

Mówiąc o ładowarkach USB utożsamiamy sprawę z ładowaniem akumulatorów w smartfonach. Od razu pojawiają się słuszne zresztą dyskusje na temat trwałości tak eksploatowanych baterii, ale przecież nie tylko telefony mogą na nowych technologiach OPPO zyskać.

A wszelkie urządzenia, które mają solidny apetyt na energię. Ba, smartfony wydają się nawet najmniej tu zainteresowanymi, bo superszybkie ładowanie przyśpiesza jedynie… ładowanie, ale nie sprawia, że smartfon tak zasilany będzie szybciej działał. Będzie za to cieplejszy, ale to marna pociecha w czasach gdy zimy bywają coraz mniej dokuczliwe.

A są urządzenia, które chętnie skonsumują ponad 100W, czy nawet 50W, i to dlatego, bo takie mają potrzeby na bieżąco w trakcie pracy. Jakie? Choćby laptopy, a OPPO o tym pomyślało konstruując nowe ładowarki.

Technologia ładowania 125W zgodna jest nie tylko z protokołami ładowania SuperVOOC i VOOC, a także 65W PD (Power Delivery) oraz 125 W PPS (Programmable Power Supply). Mini ładowarką 50W naładujemy z kolei urządzenia zgodne z protokołami 27W PD lub 50W PPS.

Oczywiście w tym momencie jawi się nam w głowach pytanie jak długo bez przerw takie superszybkie ładowarki są w stanie pracować. A także inne, czy doczekamy czasów, gdy stacjonarne komputery będą zasilane przez USB, a z obudów znikną duże kostki zasilaczy. Rozwiązanie tej kwestii wydaje się dużo trudniejsze niż samo stworzenie ładowarek o mocy zbliżonej do apetytu urządzeń elektronicznych.

Ale nie niemożliwe w czasach, gdy standardem staje się jedna ładowarka do obsługi wielu sprzętów.

Źródło: OPPO

