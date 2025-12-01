Stało się. Już drugi operator w Polsce wyłączył 3G

Sieć 3G powoli przechodzi do historii. Kolejny operator zakończył jej wygaszanie w naszym kraju, a pozostali już nad tym pracują.

Orange informuje, że w listopadzie 2025 zakończył się proces wygaszania sieci 3G w Polsce. Modernizacja przeszło 12 tys. stacji bazowych rozpoczęła się jesienią 2023 i zajęła nieco ponad 2 lata.

Operator precyzuje, że choć główne prace już się zakończyły, to 3G wciąż działa na ok. 0,5 proc. nadajników ze "względów sieciowych oraz zasad koordynacji międzynarodowej".

Orange i T-Mobile już bez 3G w Polsce. Play i Plus następni

Jako pierwszy za wygaszenie 3G w naszym kraju wziął się T-Mobile. Proces zakończył się już w 2023 roku.

Play wyłączanie 3G rozpoczął w kwietniu 2025, zapowiadając, że prace zakończą się do końca roku. W październiku operator raportował, że modernizacja objęła już 42 proc. użytkowników znajdujących się w zasięgu sieci.

Pod koniec listopada 2025 Plus ogłosił, że on także rozpoczął już przygotowania pod stopniowe wyłączanie 3G. Szczegóły, w tym harmonogram prac, mają jednak zostać ujawnione w późniejszym terminie.

3G znika z Polski, ale 2G ma się dobrze

Wszyscy operatorzy zgodnie argumentują, że 3G to przestarzała technologia z początku wieku. Jej wyłączenie ma na celu zwolnienie zasobów sieciowych na potrzeby rozbudowy technologii 4G i 5G, które zapewniają lepszą jakość rozmów oraz szybszy i stabilniejszy internet.

Korzystanie z nowszych standardów wymaga kompatybilnego telefonu, ale z danych operatorów wynika, że modernizacja sieci uderza jedynie w garstkę użytkowników bardzo starych urządzeń. Od lat z 4G oraz VoLTE współpracują nawet najtańsze komórki.

Mimo że 3G znalazło się na celowniku wszystkich operatorów w Polsce, cała czwórka wciąż wspiera starszy standard 2G, uruchomiony jeszcze w XX wieku. Wszystko dlatego, że ta technologia - choć leciwa - jest tania w utrzymaniu, niezawodna i zapewnia działanie takich urządzeń jak liczniki wody, terminale płatnicze, bankomaty czy systemy alarmowe. Operatorzy zapowiadają jednak, że w ciągu kilku lat 2G również przejdzie do historii.