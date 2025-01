Stary i poczciwy launcher Origin odchodzi w zapomnienie. Electronic Arts informuje, że jeszcze przez kilka miesięcy aplikacja będzie aktywna, a następnie gry z biblioteki zostaną przeniesione w nowe miejsce.

Jeśli nadal korzystasz z aplikacji Origin, również za pośrednictwem urządzeń Mac, to dobrze będzie zmienić swoje dotychczasowe nawyki. Electronic Arts wysyła popularny launcher na cyfrową emeryturę z oczywistych powodów: istnieje przecież EA App, a po drugie “Microsoft zakończył obsługę oprogramowania 32-bitowego” – czytamy na oficjalnej stronie Electronic Arts.

Ostatnie tchnienia aplikacji Origin

Aplikacja pozostanie aktywna jeszcze przez jakiś czas, a konkretnie to do dnia 17 kwietnia 2025 r. Czy gry przepadną? Nic bardziej mylnego – wszystkie tytuły dostępne w aplikacji Origin, będą dostępne za pośrednictwem EA App.

Pobranie nowego launchera będzie więc konieczne. Po jego pobraniu należy zalogować się do EA App za pomocą tego samego konta, co w przypadku Origin. Przeniesione zostanie konto, gry, wypracowany postęp oraz wszystko, co zostało zapisane w chmurze Origin.

Jedno jedno "ale"

Niestety, nie ma pewności co do modów. Electronic Arts informuje, że “nie możemy obiecać, że mody zostaną przeniesione do aplikacji EA. Skontaktuj się z twórcami modów, aby sprawdzić, czy Twoja zawartość może zostać przeniesiona.”

Ponowne pobieranie gier nie będzie konieczne w przypadku aktualizacji do nowego systemu operacyjnego, niemniej gdy gracz musi zmienić urządzenie na nowsze, konieczne będzie przeniesienie danych.

Źródło: EA