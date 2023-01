Osioł ze “Shreka” w “Shreku 5” i z własnym spin-offem? Eddie Murphy nie ma wątpliwości, że tak właśnie powinno się stać. Rykoszetem oberwał Kot w butach…

Osioł ze Shreka w Shreku 5 i z własnym spin-offem? Eddie Murphy gotowy od zaraz!

Niedawna premiera filmu “Kot w butach: Ostatnie życzenie” stała się okazją do podniesienia tematu powrotu do uniwersum “Shreka” raz jeszcze. Użyczający mu głosu Antonio Banderas sugerował już, że to nie ostatni raz, kiedy jego bohater zawita na ekranie – według przekazanych przez niego informacji “Shrek 5” prawdopodobnie powstanie.

Na tę chwilę oficjalnych deklaracji wciąż brak. Związana z tytułem ekipa nie szczędzi jednak słów entuzjazmu na myśl o ewentualnej kontynuacji.

Tym razem głos zabrał filmowy Osioł ze “Shreka” – Eddie Murphy – dając wyraz swojej sympatii do niesfornej postaci. Nie obyło się bez porównań:

Jeśli kiedykolwiek zaproponowaliby mi wzięcie udziału w kolejnym »Shreku«, to nie zastanawiałbym się nawet dwóch sekund. Kocham Osła. Kiedy zrobili filmy o Kocie w butach, pomyślałem: »Powinni zrobić produkcje z Osłem. Osioł jest zabawniejszy od Kota w butach«. Nie zrozumcie mnie źle – kocham Kota w butach, ale nie jest on tak zabawny, jak Osioł

– stwierdził aktor.

Jak widać, przedmiotem dyskusji jest nie tylko “Shrek 5”, ale również spin-off, którego bohaterem miałby być nie kto inny, jak uwielbiany przez miliony Osioł ze “Shreka”. Co myślicie o takim pomyśle?

Czy Osioł ze Shreka doczeka się kolejnych występów?

Mimo najszczerszych chęci rozwinięcie uniwersum o kolejne tytuły pozostaje poza sferą decyzyjności Eddiego Murphy’ego. Jak stwierdził aktor:

W DreamWorks musieliby chcieć to zrobić. Jeśli chcecie to zrobić, dajcie mi znać. Jestem gotowy. Siedzę i czekam, by zagrać Osła.

Myślicie, że jego deklaracje przełożą się na konkretne decyzje w DreamWorks Animation?

