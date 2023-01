“Stranger Things 5” coraz bliżej. Noah Schnapp (serialowy Will) uchylił rąbka tajemnicy co do planów produkcyjnych, zorientowanych wokół finałowej odsłony hitu Netflixa. Wiadomo już, na kiedy zaplanowano start prac na planie “Stranger Things 5”. Jak ma się do tego data premiery?

Kiedy start prac na planie Stranger Things 5?

5. sezon “Stranger Things” będzie zarazem tym, który zamknie historię dzieciaków z Hawkins, ukochaną przez miliony widzów na całym świecie. Stojący za tytułem bracia Dufferowie nie muszą zaś udowadniać, że potrafią budować napięcie wyjątkowo skutecznie i wynagradzać sowicie cierpliwość fanów. Nie dziwi więc, że ci ostatni wyczekują kolejnych informacji na temat premiery finałowej części przygód swoich ulubieńców.

Co do tej narosło już wiele plotek. Pora jednak na fakty – tych zaś dostarczył Noah Schnapp, czyli serialowy Will, potwierdzając, że start prac na planie “Stranger Things 5” zaplanowano na maj tego roku. Jak wyznał aktor, to idealny czas, aby mógł pogodzić obowiązki szkolne i zawodowe.

Kiedy premiera Stranger Things 5?

Na tę chwilę oficjalna data premiery "Stranger Things 5" nie jest znana. Wiedząc już, kiedy padnie pierwszy klaps na planie, można oczekiwać jednak, że ostatni sezon serialu zadebiutuje w serwisie Netflix w połowie 2024 roku.

Źródło: Collider, materiały prasowe