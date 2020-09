Powoli, ale jednak poszerza się lista gier zmierzających na konsole nowej generacji. W sporej mierze mowa jednak o znanych już tytułach, które doczekają się tylko i aż pewnych poprawek wizualnych czy technicznych. To samo można powiedzieć o Borderlands 3, twórcy właśnie potwierdzili prace nad wersjami dedykowanymi PlayStation 5, Xbox Series X oraz Xbox Series S. Nie poznaliśmy dokładnej daty premiery, ale uchylono rąbka tajemnicy w innych kwestiach.

Borderlands 3 na konsolach nowej generacji będzie obsługiwał tryb podzielonego ekranu dla maksymalnie 4 graczy. W przypadku PlayStation 5 i Xbox Series X można oczekiwać również rozdzielczości 4K i 60 fps, przynajmniej jeśli chodzi o kampanię.

Mayhem is coming to next gen! And we heard you about vertical split-screen -- that's coming to current-gen too! #Borderlands3 pic.twitter.com/RuxqQx5THI