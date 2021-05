Sony przypomina, że można jeszcze zgarnąć Horizon: Zero Dawn za darmo. Lada chwila oferta wygaśnie, ale już zapowiedziano kolejne atrakcje w ramach inicjatywy Play at Home.

Horizon: Zero Dawn za darmo

Wydaje się, że czasu było na tyle dużo, że skorzystał każdy zainteresowany. Jeśli nie to Sony przypomina, iż Horizon: Zero Dawn można przypisywać do swoich kont (oferta dotyczy posiadaczy konsol PlayStation 4 i PlayStation 5) za darmo jeszcze tylko kilkanaście godzin. Oferta będzie kończyła się o różnych godzinach w zależności od rynku, u nas jutro nad ranem (o godzinie 05:00). Mowa o Edycji Kompletnej, a więc poza samą podstawką otrzymujemy tu komplet dodatków.

Play at Home z kolejnymi promocjami

Horizon: Zero Dawn nie jest pierwszą grą rozdawaną w ramach inicjatywy Play at Home. Czy ostatnią? Tego jeszcze nie wiemy. Sony potwierdziło już kolejne atrakcje dla swojej społeczności, ale tym razem nie będą to darmowe gry, a pakiety zawartości do wybranych tytułów.

Na liście znalazły się różne propozycje, Sony podkreśla, że wybrano te cieszące się większą popularnością. Wydaje się jednak, że w przypadku niektórych pozycji można z tym dyskutować. Tak czy inaczej poniżej znajdziecie dokładny rozkład.

Rocket League - PlayStation Plus Pack (cztery unikalne elementy do personalizacji)

Brawlhalla - Brawlhalla: Play at Home Pack (Rayman Legend, Sir Rayelot Skin, Gauntlet Weapon Skin, emotka Shrug i Grimm Sidekick)

Destruction AllStars - 1100 punktów Destruction

MLB The Show 21 - 10 paczek The Show Packs

NBA 2K21 - The Play at Home Pack (m. in. 5000 punktów MyTEAM)

Rogue Company - Rogue Company: Play at Home Pack (200 Rogue Bucks i Kyoto Undercover Ronin Outfit)

World of Tanks/World of Warships (m. in. 7 dni konta premium)

Warframe - Warframe: Starter Bundle (m. in. 100 Platinum, 100000 Credits)

Widzicie coś dla siebie? Jeśli tak to cała powyższa oferta będzie dostępna od 17 maja (w Polsce od 18 maja) do 7 czerwca.

Od 20 maja pojawi się coś jeszcze, a mianowicie 5 tokenów Double XP do Call of Duty: Warzone. I akurat w tym przypadku popularności gry podważać już nie można. Ostatnio Call of Duty: Warzone przebiło barierę 100 mln graczy.

Źródło: playstation