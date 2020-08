Galaxy Watch 3 to najnowszy smartwatch przygotowany przez koreańskiego producenta. Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami, ma naprawdę sporo do zaoferowania.

Galaxy Watch 3, czyli połączenie elegancji z funkcjami fitness

Zaprezentowane dziś smartfony Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra budzą mieszane reakcje. Obok nich pojawił się Galaxy Watch 3, który zapowiada się naprawdę dobrze. Nawiązuje do poprzednich udanych inteligentnych zegarków tego producenta, ale wprowadza też kilka nowości. Jeśli kogoś nie odstraszy cena, Galaxy Watch 3 może stanowić łakomy kąsek.

Do jego przygotowania wykorzystano między innymi stal nierdzewną oraz skórę. Co ważne, tak jak sugerowały przecieki, powraca tutaj obrotowy pierścień podnoszący funkcjonalność i ułatwiający obsługę interfejsu. Producent chwali się, że biorąc pod uwagę pierwszego Galaxy Watch, nowy model jest o 14% smuklejszy i 15% lżejszy, a jednocześnie może pochwalić się większym wyświetlaczem. Tarcze można dobierać do swoich preferencji (w Galaxy Store oferowanych jest ponad 80 000 różnych wzorów), a dodatkowo spersonalizować wybierając najważniejsze dla siebie informacje.

„Siedem lat temu wprowadziliśmy na rynek pierwszy model smartwatcha. Dziś jesteśmy maksymalnie skoncentrowani na tym, by korzystając z dotychczasowych doświadczeń, dostarczać użytkownikom jeszcze bardziej innowacyjnych i zróżnicowanych wrażeń. Chcemy to osiągać poprzez odważny design i zaawansowane technologie, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom użytkowników.” - Dr TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business Samsung Electronics

Galaxy Watch 3 ma sprawdzać się na nadgarstkach osób lubiących aktywny tryb życia. Urządzenie jest wodoszczelne zgodnie z normą 5 ATM i oferuje sporo przydatnych funkcji treningowych. Mamy tu pulsometr, ale też opcję badania saturacji (SpO2), monitorowania ciśnienia krwi, mierzenia pułapu tlenowego czy odczytu elektrokardiogramu (EKG). Biegaczom powinna przydać się funkcja Running analysis, a ogólnie w aplikacji Samsung Health znajdzie się łącznie 120 różnych treningów w wersji wideo.

Sprawdziły się też doniesienia mówiące o rozbudowanej obsłudze gestów. Galaxy Watch 3 potrafi wykrywać upadki, a także gesty zaciskania i rozluźniania dłoni (odebranie rozmowy telefonicznej) lub przekręcenia nadgarstka (wyłączenie alarmu).

Specyfikacja Galaxy Watch 3 w szczegółach

Tizen bazujący na Wearable OS 5.5

ekran Super AMOLED 360 x 360 pikseli, 1,4” (wersja 45 m), 1,2” (wersja 41 mm)

procesor Exynos 9110 1,15 GHz

1 GB RAM

8 GB pamięci wewnętrznej

wodoszczelność 5 ATM + IP68, MIL-STD-810G

Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, LTE (opcja)

GPS/Glonass/Beidou/Galileo

akcelerometr, barometr, żyroskop, czujnik światła, optyczny czujnik pulsu (fotopletyzmograf 8PD)

bateria 340 mAh (wersja 45 mm), 247 mAh (wersja 41 mm)

Ile kosztuje Galaxy Watch 3?

Galaxy Watch3 zadebiutuje w Polsce 21 sierpnia, przedsprzedaż rusza natomiast już dziś. Pierwsi klienci decydujący się na wcześniejsze zamówienia mają szansę otrzymać bezprzewodowy powerbank Samsung EB-U3300. Liczba prezentów jest ograniczona.

Producent przygotował dwie wersje do wyboru - 41 mm oraz 45 mm. Obydwie można kupić w wariancie podstawowym oraz rozszerzonym z obsługą LTE. Jak prezentują się ceny? Oto odpowiedź.

Samsung Galaxy Watch 3 41 mm – 1899 złotych

Samsung Galaxy Watch 3 LTE 41 mm – 1999 złotych

Samsung Galaxy Watch 3 45 mm – 2099 złotych

Samsung Galaxy Watch 3 LTE 45 mm – 2199 złotych

Źródło: Samsung

