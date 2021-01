W zeszłym miesiącu Samsung zapowiedział prezentację swojego nowego procesora - Exynos 2100. Wszystkie informacje na jego temat poznamy 12 stycznia, ale już teraz wiadomo, że będzie to absolutnie topowy układ mający konkurować z Qualcomm Snapdragon 888. Obydwa, w zależności od rynku, trafią do smartfonów z serii Galaxy S21.

W ich kontekście też spekulowano o styczniu i słusznie. Producent zapowiedział kolejną premierę w ramach cyklu Samsung Unpacked. Zaplanowano ją na 14 stycznia. Pewniakami są Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra, ale być może producent pochwali się jednocześnie akcesoriami do nich, w tym nowym smartwatchem czy słuchawkami.

Your experiences are about to get even more epic on January 14, 2021. Watch #SamsungUnpacked live on https://t.co/D6nxws2O4T pic.twitter.com/IVKmxn3Epv

Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra zaliczają się do grona najbardziej wyczekiwanych smartfonów 2021 roku. Poza wspomnianymi procesorami przyniosą też wyświetlacze Dynamic AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i zaawansowane aparaty fotograficzne (zwłaszcza Galaxy S21 Ultra), które zostaną osadzone zauważalnie inaczej niż w poprzednich latach.

I o ile większość doniesień na temat specyfikacji wygląda obiecująco, są też te brzmiące zdecydowanie gorzej. Roland Quandt, który uznawany jest za jednego z najbardziej zaufanych branżowych informatorów, sugeruje, iż może zabraknąć tutaj czytnika kart microSD, z którym akurat Samsung miał do tej pory po drodze.

S21 spec sheets say:

memory card reader: "No"



Some markets might still get a charger in the box though, while others don't.