Epic Games Store aktualizuje ofertę na darmowe gry. Tym razem użytkownicy platformy odbiorą ogromną kolekcję klasycznych gier, w której znajduje się aż osiem gier.

Coś się kończy, coś zaczyna. Trwają właśnie roszady w ofercie na darmowe gry od Epic Games Store. Bezpłatna zawartość do Apex Legends oraz gra Deceive Inc. to już pieśń przeszłości. Teraz włodarze rozdawnictwa przygotowali równie interesujące i przede wszystkim bardziej rozbudowane gratisy.

Castlevania Anniversary Collection oraz Snakebird Complete za darmo

Daniem głównym jest bez wątpienia Castlevania Anniversary Collection. Ta kolekcja została wydana w 2019 r. w ramach 50. urodzin Konami. Teraz do odebrania całkowicie za darmo od Epic Games Store.

W skład Castlevania Anniversary Collection wchodzą następujące tytuły:

Castlevania

Castlevania II Simon's Quest

Castlevania III Dracula's Curse

Super Castlevania IV

Castlevania The Adventure

Castlevania II Belmont's Revenge

Castlevania Bloodlines

Kid Dracula (po raz pierwszy w języku angielskim)

oraz cyfrowa książka Historia Castlevanii - Book of the Crescent Moon

Już jest nieźle, ale na tym nie koniec. Epic Games Store dorzuca również Snakebird Complete – uroczą kolekcję, która zweryfikuje umiejętności logicznego myślenia. Słowem: prawdziwa uczta dla fanów łamigłówek wszelkiej maści.

Oferta ograniczona czasowo

Wskazane tytuły są dostępne za darmo dla użytkowników Epic Games Store do 21 listopada. Tego dnia o godzinie 17:00 rzeczona oferta wygaśnie, a jej miejsce zajmie Beholder – gra przygodowa w klimacie twórczości George’a Orwella.

Jak oceniacie nową ofertę od Epic Games Store? Skoro o klasycznych grach mowa, to klasycznie zapraszamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Epic Games Store