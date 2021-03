Chociaż do premiery Outriders jeszcze chwila, już teraz o grze powiedziano wiele dobrego. Również najnowsze informacje mogą cieszyć.

Outriders trafi do Xbox Game Pass

Najpierw pojawiły się bardzo poważne poszlaki, po krótkiej chwili natomiast oficjalny komunikat. Potwierdzono, iż Outriders dołączy do katalogu udostępnianego abonentom usług Xbox Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate.

Co ważne, stanie się to już 1 kwietnia, czyli w dniu premiery gry studia People Can Fly. Trzeba jednak dodać, że mowa o ofercie skierowanej do posiadaczy konsol Xbox oraz urządzeń mobilnych. Wszystko wskazuje na to, że preferujący PC w tym przypadku nie skorzystają.

Xbox users - learn more about this news here!



>>> https://t.co/SZ7fF3Z1cd <<< https://t.co/DnLcH9xyFL — Outriders (@Outriders) March 15, 2021

Zagraj w Outriders już teraz - demo wciąż dostępne

O tym, jak wygląda tutaj rozgrywka można jednak przekonać się już teraz. Warto pamiętać, że cały czas dostępna jest wersja demo i w tym przypadku mowa już nie tylko konsolach Xbox, ale również o PC, a także konsolach PlayStation.

To zresztą właśnie dzięki wersji demo można mówić o pierwszym większym sukcesie Outriders. Twórcy pochwalili się bowiem, że cieszy się ono bardzo dużym zainteresowaniem. Jeśli nie graliście to być może zechcecie zapoznać się z naszymi pierwszymi wrażeniami z rozgrywki.

Źródło: twitter - @Outriders

Warto zobaczyć również: