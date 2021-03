Outriders szybko nabiera rozpędu dzięki niedawno wydanej wersji demonstracyjnej i chociaż okaże się, czy strzelanka stanie się pogromcą, chociażby Destiny, to myślę, że już śmiało można powiedzieć, że prędzej czy później do tego dojdzie. Zarówno wydawca Square Enix, jak i deweloper People Can Fly ogłosili, że ponad dwa miliony graczy pobrało wersję demonstracyjną gry, a ta liczba stale rośnie. Warto również wspomnieć, że twórcy zapowiedzieli, że w przyszłym tygodniu do wersji demo trafi nowy patch.

