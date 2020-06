Outriders to jedna z najlepiej zapowiadających się polskich gier na horyzoncie. Już w przyszłym tygodniu otrzymamy kolejną okazję, by przyjrzeć się jej z bliska.

Nadciąga kolejna prezentacja Outriders – polskiej gry z szansą na sukces

Outriders jest najnowszą grą ekipy People Can Fly, której studia znajdują się w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Na jej portfolio składają się tak ciepło wspominane produkcje jak Painkiller, Gears of War: Judgment czy Bulletstorm. Cechy charakterystyczne każdego z tych trzech tytułów to szalenie dynamiczna rozgrywka, niezwykły klimat i ciekawa opowieść – nadchodząca strzelanka również ma spełniać te trzy elementy.

W Outriders trafiamy do mrocznego, a zarazem urzekającego świata, w którym przetrwać mogą tylko najmocniejsi. Aby udowodnić, że to właśnie my, będziemy popisywać się umiejętnościami – zarówno w wykorzystaniu konwencjonalnych typów broni, jak i w posługiwaniu się magicznymi mocami. Już wkrótce będziemy mogli się temu przyjrzeć z bliska…

Zobacz najnowszy zwiastun Outriders i przygotuj się na prezentację 2 lipca:

Już 2 lipca 2020 roku odbędzie się druga prezentacja rozgrywki w Outriders. Będziemy mogli ją oglądać w serwisach YouTube i Twitch. Zostanie poświęcona kampanii i zadaniom pobocznym, wyjaśni mechanikę rozgrywki i przedstawi nowe obszary. Oprócz tego doczekamy się dogłębnej analizy klasy piromanty. Pierwsza – z maja – koncentrowała się na arenach i mocach oraz ogólnie podsumowywała dostępne klasy postaci.

Outriders zmierza na komputery oraz konsole Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X i PlayStation 5. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to premiera odbędzie się jeszcze przed końcem tego roku.

Źródło: Cenega, People Can Fly, Square Enix

