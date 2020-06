Serious Sam, DOOM i Risk of Rain 2 spotykają się w jednej grze niezależnego studia Lumino Games z Krakowa. Mowa o Underdesert: The Last Piece Of Sand. Tylko się o niej dowiedzieliśmy i już wpisaliśmy ją sobie na listę tytułów, które koniecznie musimy mieć na radarach.

Underdesert: The Last Piece Of Sand, czyli DOOM spotyka Risk of Rain 2

Underdesert: The Last Piece Of Sand to dynamiczna strzelanka pierwszoosobowa, która wygląda jak miks DOOMa i Risk of Rain 2 zalany szaleństwem rodem z Serious Sama. Zapewnia zwariowaną rozrywkę w szybkim tempie, zapraszając nas do kolejnych losowo generowanych lochów, w których czekają na nas najróżniejsze potwory do eksterminacji.

Ta nieźle zapowiadająca się polska gra pozwoli nam bawić się w pojedynkę, jak i ze znajomymi w trybie kooperacji. Niezależnie od tego, czy solo czy z zespołem, będziemy eksplorować świat, strzelać do potworów za pomocą dziesiątek typów broni i szukać ponad 100 przedmiotów, z czego sporą część wykorzystamy podczas rozgrywki. Jesteście ciekawi, jak to wygląda? Mniej więcej tak…

Zobacz gameplay trailer Underdesert: The Last Piece Of Sand:

Na premierę musimy jeszcze trochę doczekać – według aktualnych planów Underdesert: The Last Piece Of Sand zadebiutuje dopiero na przełomie 3. i 4. kwartału 2021 roku. Gra zmierza wyłącznie na pecety – zerknijcie poniżej, aby upewnić się, czy wasze komputery są gotowe.

Sprawdź wymagania Underdesert: The Last Piece Of Sand:

Wymagania minimalne:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7

Procesor: Intel Core i3-3220 lub odpowiednik AMD

lub odpowiednik AMD Pamięć: 4 GB RAM i 15 GB miejsca na dysku

i 15 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 1050 lub Radeon RX 560

Wymagania zalecane:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-3570 lub odpowiednik AMD

Pamięć: 8 GB RAM i 15 GB miejsca na dysku

i 15 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 1060 lub Radeon RX 580

Zajrzyjcie na stronę gry na Steamie, gdzie znajdziecie dodatkowe informacje, a potem koniecznie dajcie znać, co myślicie o tej produkcji!

Źródło: Lumino Games

