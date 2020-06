Quantum Error to jedna z pierwszych gier, jakie zapowiedziano już z myślą o PlayStation 5. Twórcy pochwalili się krótkimi urywkami z rozgrywki.

Quantum Error wygląda coraz ciekawiej

Po raz pierwszy o Quantum Error wspominaliśmy jeszcze w marcu. Pokazano wtedy jedynie teaser, na podstawie którego trudno było o konkretne wnioski, ale wedle wielu komentarzy obeszło się bez efektu wow. Dziś, przy okazji Future Games Show 2020 ekipa TeamKill Media pochwaliła się nieco więcej mówiącym materiałem.

Zaprezentowano zwiastun zawierający krótkie wycinki z rozgrywki na PlayStation 5. Pozwala to spojrzeć na kilku przeciwników, jakim trzeba będzie stawić czoła, lokacje oraz arsenał, z którego będzie korzystał główny bohater. Tu warto zaakcentować, iż tworząc fabułę zdecydowano się osadzić go w roli strażaka. Najwyraźniej czeka go jednak wyjątkowo niecodzienne zadanie.

Quantum Error należy uznawać za mieszankę survival horroru oraz strzelanki. Już wcześniej padały porównania do serii Dead Space, będzie mrocznie, ale jak widać postawiono na pierwszoosobową perspektywę.

Kiedy premiera Quantum Error?

TeamKill Media nie podaje jeszcze daty premiery Quantum Error. Jest jednak szansa na to, że będzie to tytuł startowy PlayStation 5. Nie jest to jednak jedyna platforma docelowa tej gry. Można będzie sprawdzić ją również na PlayStation 4, naturalnie w mniej imponującej oprawie wizualnej.

Jeszcze latem twórcy mają zaprezentować obszerny gameplay.

Źródło: GamesRadar

