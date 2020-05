W sieci pojawił się świeżutki zwiastun gry Those Who Remain, która może być jedną z majowych perełek. Tak, „majowych”, bo oficjalnie potwierdzona została data premiery.

W Those Who Remain obserwujesz akcję oczami głównego bohatera. To, co zobaczysz niekoniecznie jednak ci się spodoba. Ba, bardzo możliwe, że nie spodoba ci się i to bardzo.

Those Who Remain – psychologiczny horror z akcją w Dormont

Nazywasz się Edward i pomimo tego, że masz świetne życie i wspaniałą rodzinę, zrobiłeś jeden błąd. Chcesz go jednak naprawić, dlatego wracasz do Dormont, ale ta noc zmienia się w koszmar. Przed tobą trudna walka o to, by pozostać przy zdrowych zmysłach, a raz znajdujesz się w prawdziwym miasteczku, by po chwili przemierzać mroczny świat iluzji. A twoje zadanie, choć na pozór proste, będzie szalenie dużym wyzwaniem: pozostań w świetle.

W tym psychologicznym horrorze będziesz skazywać lub ułaskawiać dusze tych, którzy pozostali, a każda taka decyzja będzie wiązać się z konsekwencjami. Ostatecznie doprowadzi cię do któregoś z zakończeń – czy pozytywnego? To już zależy od ciebie. Na dobry początek…

Zobacz nowy zwiastun Those Who Remain z fragmentami rozgrywki:

Ostateczna data premiery Those Who Remain została ujawniona

Kiedy odbędzie się premiera Those Who Remain? Już 28 maja – równocześnie na pecetach (przez platformę Steam) oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4. Wpisaliście już tę grę na swoje listy życzeń, czekacie na recenzje czy może w ogóle nie jesteście nią zainteresowani? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Wired Productions

