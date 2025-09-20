Ceny pamięci DDR4 szybują w górę. Czas na przesiadkę na DDR5?

Pamięci DDR4 do niedawna były uważane za bardziej opłacalną alternatywę dla nowszych modułów DDR5. Sytuacja zaczyna się zmieniać – ceny starszych pamięci DDR4 zaczynają szybować w górę.

Pamięci DDR5 zostały wprowadzone jako następcy DDR4, oferując wyższe częstotliwości pracy, większą przepustowość oraz większe pojemności. Dzięki temu nowsze moduły stały się lepszym wyborem w wymagających zastosowaniach, takich jak gry, rendering czy obliczenia naukowe.

Początkowo przejście na nowy standard wiązało się jednak z dużym wydatkiem – moduły DDR5 były nawet kilkukrotnie droższe od DDR4, co sprawiało, że wielu użytkowników decydowało się pozostać przy starszych pamięciach. Teraz sytuacja zaczęła się zmieniać.

Pamięci DDR4 coraz droższe

Pomimo zapowiedzi zwiększenia mocy produkcyjnych przez producentów, ceny pamięci DDR4 nadal rosną, czasem gwałtownie. Według raportu TrendForce, powołującego się na dane giełdy pamięci DRAMeXchange, ceny DDR4 osiągają obecnie poziomy niemal nieosiągalne dla przeciętnego konsumenta.



Pamięci DDR4 znacząco podrożały od kwietnia (grafiki: TrendForce)

Porównanie z kwietniem tego roku pokazuje szybki wzrost cen – w wielu segmentach ceny DDR4 wzrosły ponad trzykrotnie. W przypadku pojemniejszych układów pamięci DDR4 są prawie dwukrotnie droższe niż DDR5. Tylko mniejsze układy pozostają stosunkowo niedrogie.

Analitycy TrendForce podkreślają jednak, że ceny spot dotyczą głównie elektroniki konsumenckiej. Duzi klienci, tacy jak dostawcy usług w chmurze, korzystają z umów długoterminowych (LTA), które zapewniają stałe i niższe ceny.

DDR4 i DDR5 - ceny w sklepach

Wyższe ceny na giełdach mają odzwierciedlenie w ofertach sklepów. W ostatnim czasie starsze pamięci znacząco podrożały i ich ceny zbliżyły się do nowszych DDR5 (te z kolei zaczęły tanieć).

Zestawy 2×8 GB DDR4-3200 kosztują obecnie około 200 zł, podczas gdy DDR5-5600 w tej samej konfiguracji to wydatek rzędu 250 zł.

Zestawy 2×16 GB DDR4-3600 i DDR5-6000 osiągają podobny poziom cenowy – ok. 350 zł.

Trend wskazuje, że w nadchodzących miesiącach ceny pamięci DDR4 nadal będą rosnąć.

Czas na przesiadkę na DDR5?

Jeszcze do niedawna pamięci DDR4 były bardziej opłacalnym wyborem. W obecnej sytuacji coraz więcej osób zastanawia się, czy przy składaniu nowego komputera nie warto od razu wybrać DDR5.

W najtańszych zestawach ze starszymi procesorami Intel i AMD zwykle nie ma wyboru – płyty główne AMD AM4 i Intel LGA 1700 (H610) obsługują wyłącznie pamięci DDR4. Natomiast nowsze płyty AMD AM5 i Intel LGA 1851, przeznaczone pod wydajniejsze procesory, działają tylko z pamięciami DDR5. Wyjątkiem są płyty LGA 1700 z chipsetami B660/B760 oraz Z690/Z790 pod procesory Intel Core 13. i 14. generacji – w ich przypadku użytkownicy mogą wybierać między modułami DDR4 i DDR5.

Podwyżki cen DDR4 stawiają pod znakiem zapytania sens zakupu starszej platformy. Paradoksalnie może się okazać, że bardziej opłacalnym wyborem jest inwestycja w nową generację pamięci i platformę, mimo wyższych kosztów procesora i/lub płyty głównej.