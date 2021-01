Po niedawnych protestach w USA i wtargnięciu do Kapitolu w Waszyngtonie, w social mediach wzrosło nie tylko namawianie do przemocy, ale też znalazło się wiele postów popierających ten incydent. Giganci internetowi musieli zastosować ściślejszą moderację, argumentując to ochroną użytkowników przed agresywnymi treściami. Jednak Parler chwali się tym, że pozwala użytkownikom na więcej i nie cenzuruje wypowiedzi. Pojawiły się oskarżenia, że był używany do planowania i koordynowania działań w Waszyngtonie.

Google i Apple mają dokładnie opracowane zasady dotyczące gróźb przemocy oraz moderowania treści. A ponieważ kontrolują najpopularniejsze systemy na smartfony, mają ogromną władzę nad dystrybucją aplikacji. Sklep Google Play zakazuje aplikacji, które przedstawiają lub ułatwiają przemoc lub inne niebezpieczne działania, zawierają groźby, nękanie lub ułatwiają takie działania.

W serwisie Parler znalazło się mnóstwo treści zachęcających do przemocy, pochwalających i koordynujących atak na Kapitol. W wyniku tego, aplikacja społecznościowa została dość szybko zablokowana w Google Play.

Yesterday, we asked @AppStore and @GooglePlay to enforce their own Terms of Service on Parler based on the sheer number of violent threats on the platform with #PullParler.



Look at the VERY CLEAR terms set by these two app stores below: https://t.co/SpPuSCUxy4