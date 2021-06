W Windows pojawił się nowy widżet na pasku. Nosi nazwę Wiadomości i Zainteresowania i prezentuje pogodę, najnowsze informacje oraz artykuły powiązane z Twoimi zainteresowaniami. Zobacz jak go dopasować lub wyłączyć.

Denerwujący widżet na pasku Windows? To pogoda, wiadomości i zainteresowania

Człowiek rozpoczyna pracę, a tu nagle aktualizacja Windows wymagająca restartu komputera. Ech… no ale okej. Zrestartuję i będę miał to z głowy. Po ponownym włączeniu niby wszystko w porządku, niby po staremu, ale nie do końca. Przypadkowe najechanie kursorem na pasek systemowy i wyskakuje mi takie coś:

No, żeby was… Co to ma być ja się pytam? Nie chciałem tego! Tym bardziej, że nie trzeba nawet niczego naciskać, żeby to wyskoczyło i zajęło kawał ekranu. Wystarczy przypadkiem najechać na to myszką.

Jest to nowy widżet Wiadomości i Zainteresowania (News and Interest), który pojawia się po instalacji najnowszych aktualizacji dla Windows 10. Na start wymaga poświęcenia czasu na to, by poukrywać wszystkie te serwisy plotkarskie i tonę innych śmieci, które wyskakują domyślnie.

Dzięki Microsoft! Właśnie tego potrzebowałem o dziewiątej rano, przed pierwszą kawą. No bajka po prostu.

Jak sprawić by panel Wiadomości i Zainteresowania nie pokazywał się automatycznie?

Kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku, przejdź do Wiadomości i Zainteresowania, a następnie odznacz opcję Otwórz po najechaniu kursorem.

Od razu lepiej!

Jak ukryć panel Wiadomości i Zainteresowania?

Opcję znajdziesz w tym samym menu co wyżej, czyli… Kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku, przejdź do Wiadomości i Zainteresowania, a następnie kliknij Wyłącz.

Jak dostosować swoje zainteresowania?

Otwórz widżet Wiadomości i Zainteresowania, a następnie w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zarządzaj.

Otworzy się strona z kilkoma zakładkami na górze. Najważniejsze są: Moje Zainteresowania - tutaj możesz dopasować kategorie, z których chcesz dostawać wiadomości i artykuły. Jest także zakładka Ustawienia środowiska - pozwala wyłączyć panele Pogoda, Finanse i Sport oraz ustawić kraj.

Oczywiście dopasowanie da dobry efekt tylko, gdy jesteśmy zalogowani na swoje konto Microsoft (@outllok.com, @live.com itp.).

Dajcie znać co sądzicie o nowym widżecie / panelu / pasku Wiadomości i Zainteresowania. Jest przydatny czy nie?