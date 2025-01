Patriot Memory obchodzi swoje 40-lecie. Od 1985 roku firma odgrywa ważną rolę w branży pamięci i nośników danych, konsekwentnie dostarczając rozwiązania, które na nowo definiują szybkość.

Patriot Memory celebruje 40-lecie działalności na targach CES 2025. Z tej okazji zaprezentowano nowe produkty pod markami Patriot i Viper Gaming.

"40 lat jako lider technologiczny to monumentalne osiągnięcie, a CES 2025 to idealna okazja, aby uczcić naszą podróż pełną nieustannej innowacji” – powiedział Les Henry, wiceprezes ds. sprzedaży w Patriot Memory. „Nowa seria Viper Xtreme 5 i iLuxe Stick C pokazują nasze zaangażowanie w dostarczanie użytkownikom najnowocześniejszej wydajności, wygody i niezawodności. Te produkty odzwierciedlają nie tylko naszą wiedzę technologiczną, ale także nasze oddanie w spełnianiu potrzeb graczy, twórców i użytkowników mobilnych na całym świecie”.

Viper Xtreme 5 40th Anniversary RGB DRAM

Z okazji 40-lecia działalności zaprezentowano niezwykły moduł DRAM, który łączy w sobie imponujące podświetlenie RGB z wydajnością najwyższej klasy. Viper Xtreme 5, osiągający prędkości dochodzące do 8000 MT/s, wyróżnia się specjalnie zaprojektowanym radiatorem w edycji 40 Years Edition. Produkt ten oferuje wyjątkową szybkość, stabilność na najwyższym poziomie oraz efektowny design. To doskonały wybór dla zarówno entuzjastów, jak i profesjonalistów, którzy poszukują sprzętu zapewniającego najwyższe osiągi.

Viper Xtreme 5 CKD Non-RGB DRAM

Stworzony z myślą o graczach oraz użytkownikach oczekujących czystej mocy obliczeniowej, ten moduł DRAM (pozbawiony efektów RGB) oferuje przepustowość na poziomie nawet 9600 MT/s. Gwarantuje stabilność dzięki modułowi CKD, co sprawia, że doskonale sprawdza się w systemach wymagających wysokiej wydajności.

iLuxe Stick C dla urządzeń Apple

iLuxe Stick C to kolejne urządzenie z serii iLuxe zaprojektowanej specjalnie dla urządzeń Apple. Dzięki aplikacji iLuxe użytkownicy zyskują możliwość nagrywania wideo, które jest natychmiast zapisywane na nośniku iLuxe Stick, co pozwala zaoszczędzić miejsce na samym urządzeniu. Taka integracja pozwala użytkownikom na łatwe i bezpieczne zarządzanie swoimi zdjęciami i filmami.

