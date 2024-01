Dyrektor Centrum Cyberprzestępczości w Departamencie Obrony USA wypowiedział się na temat czekających nas konfliktów cybernetycznych, w których obie strony będą wykorzystywały systemy sztucznej inteligencji.

AI kontra AI

Jude Sunderbruch, czyli dyrektor Centrum Cyberprzestępczości w Departamencie Obrony USA wypowiadał się na Forum Obronnym Google. W jego opinii dyskretne konflikty, w których zarówno strona atakująca, jak i broniąca się będzie szeroko wykorzystywać sztuczną inteligencję, czekają nas prędzej niż później. Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy muszą nauczyć się, jak z kreatywnością wykorzystywać istniejące systemy AI, by nie stracić przewagi względem konkurencyjnych mocarstw, takich jak Chiny

Technologie uczenia maszynowego są często nazywane kolejnym etapem w rozwoju cyberbezpieczeństwa, ale eksperci zgadzają się też co do tego, że znacząco zwiększą one możliwości zarówno hakerów-amatorów, jak i finansowanych przez różne państwa grup hakerskich. Już może być ona użyta do łamania niektórych haseł bezpieczeństwa. Sunderbruch stwierdza, że systemy AI niebawem będą wykorzystywane do analizy zagrożeń i testowania procedur bezpieczeństwa.

Nowa strategia cyberbezpieczeństwa

Departament Obrony we wrześniu 2023 opublikował zaktualizowaną strategię cybernetycznej obrony. Analizuje ona oparte na AI sposoby automatyzacji działań zapobiegawczych przed atakami hakerskimi w amerykańskiej cyberprzestrzeni. Jako główne źródła zagrożenia wymienia ona Chiny oraz Rosję, które znane są z finansowania grup hakerskich.

W samym oświadczeniu Pentagonu można znaleźć wzmianki o tym, że duży wpływ na zaprezentowaną strategię miała trwająca w Ukrainie wojna. To ona miała pokazać, w jaki sposób zdolności cybernetyczne mogą zostać wykorzystane w konflikcie konwencjonalnym na dużą skalę.

Źródło: defenceone.com