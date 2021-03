Ricoh do swojej oferty dołącza Pentax K-3 III. To lustrzanka APS-C, która wizualnie przypomina po trosze poprzednika, ale wewnętrznie jest całkowicie od nowa zaprojektowanym aparatem.

Jeśli jesteście miłośnikami lustrzanek Pentax, lustrzanek APS-C, to z pewnością ucieszy was informacja, że Pentax K-3 III w końcu trafia do sprzedaży. Poprzednik debiutował w 2015 roku. Ale to interesujący aparat nie tylko dla tej grupy użytkowników. To prawdopodobnie jedna z lepiej zaprojektowanych od strony ergonomii lustrzanek tej klasy, czyli aparatów z górnej, a nie dolnej półki cenowej.

Co nowego wnosi Pentax K-3 III porównaniu z poprzednikiem

Cena, którą podaję na końcu tekstu, w przypadku Pentax K-3 III jest na tyle wysoka, że trudno byłoby wybaczyć tak długo wyczekiwanemu aparatowi jedynie inkrementalnych zmian. To musiała być na swój sposób rewolucja. Co prawda nie jest to pełna klatka, ale wciąż zainteresowaniem cieszą się Nikon D500 czy Canon EOS 7D Mark II. To aparaty APS-C z górnej półki i taki właśnie jest Pentax K-3 III.

Poniżej lista najważniejszych nowości i zmian w aparacie Pentax.

zmodyfikowany sensor o rozdzielczości 25,7 Mpix, wykonany w technologii BSI CMOS, pozbawiony filtra AA, z maksymalnym obsługiwanym ISO 1600000 (poprzednio było to 51200),

procesor obrazu PRIME V i dodatkowy układ Accelerators Unit II wspomagający przetwarzanie obrazu rejestrowanego w trudnych warunkach,

układ AF Safox 13 ze 101 punktami AF, z których 25 jest krzyżowych, a środkowe 41 jest w stanie pracować przy ekspozycji do -4 EV (wymagany obiektyw o jasności f/2,8 lub większej),

nowo opracowany algorytm śledzenia obiektów,

układ RGB IR do pomiaru ekspozycji, o rozdzielczości 307 000 pikseli,

usprawniony system pięcio-osiowej zintegrowanej z sensorem stabilizacji obrazu, który ma skuteczność do 5,5 EV,

sprawniejszy mechanizm migawki i podnoszenia lustra (wszak to lustrzanka), który jest szybszy, cichszy i bardziej niezawodny, maksymalne tempo fotografowania w trybie seryjnym z migawką elektroniczną do 12 kl/s,

tryb wideo 4K/30p wspomagany przez dotykową kontrolę procesu nagrywania, filmy FullHD można rejestrować przy 60 kl/s,

pentapryzmatyczny wizjer o powiększeniu 0,68x (dla klatki APS-C jest to 1,05x), to najjaśniejszy i największy wizjer jaki Pentax zastosował w aparacie tej klasy,

zwiększona rozdzielczość ekranu LCD z 1037 tys. punktów do 1620 tys. punktów,

dodana obsługa Wi-Fi i Bluetooth,

zwiększona wydajność akumulatora D-Li90 z 720 do 800 zdjęć na pojedynczym naładowaniu,

port USB typu C (3.2) zamiast USB micro (3.0).

Podobnie jak poprzednik Pentax K-3 III oferuje funkcję Pixel Shift Resolution dla zwiększania rozdzielczości obrazu, symulację filtru antyaliasingowego, tryb HDR dla zdjęć.

Szkoda, że Pentax nie zdecydował się na zastosowanie odchylanego czy uchylno-obrotowego ekranu LCD, a jedynie dotykowego. To byłaby istotna zmiana doskonale uzupełniająca się z wyżej wymienionymi.

Czy Pentax K-3 III ma sens?

To bardzo niewygodne pytanie jeśli byłoby kierowane do pracownika Ricoh. Bo wystarczy szybki rzut okiem na ofertę fotograficzną i już wiemy, że wspomniane Canony i Nikony są sporo tańsze. To oczywiście aparaty, którym wiekowo bliżej do Pentax K-3 II (ten pojawił się w 2015 roku), ale też Pentax K-3 II sporo od nich odstawał.

Dziś ogromną popularnością cieszą się bezlusterkowce i wyboru lustrzanki jako aparatu podstawowego dokonują osoby, które świadomie chcą pozbawić się zalet aparatów bez lustra. Podobnie będzie z Pentax K-3 III. Nie zawojuje rynku jako niezwykłe przywrócenie do łask lustrzanek APS-C z górnej półki, ale powinien zdobyć uznanie osób, które cenią sobie przyzwyczajenia i dotychczasową ofertę systemową marki Pentax.



Pentax K-3 III z uchwytem pionowym

Bo w końcu zmiany są solidne, i tam gdzie ich oczekiwano (ergonomia puszki była dobra już wcześniej), a nie drobne jak to miało miejsce 6 lat temu podczas premiery Pentaxa K-3 III.

Cena i dostępność Pentax K-3 III

Aparat pojawi się w sprzedaży już w kwietniu tego roku. Cena niezależnie od wersji kolorystycznej (czarna, srebrna) wyniesie 8999 złotych.

Pojawi się także zestaw limitowany z gripem D-BG8, dodatkowym akumulatorem i skórzanym paskiem. Będzie on dostępny w liczbie 1000 sztuk w cenie 10 499 złotych.

Źródło: Ricoh

Czytaj więcej na temat lustrzanek cyfrowych: