Jak co roku EISA, organizacja zrzeszająca ekspertów z europejskich mediów poświęconych elektronice, ogłosiła nagrody na rok 2020-2021. Jedna z kategorii jest fotografia.

Nagrody EISA jak rok temu są takie typowo fotograficzne, bo większość kategorii to aparaty i obiektywy. Tylko dwie nagrody innego typu, za oprogramowanie i monitor, to znacznie mniej niż w podobnym rankingu TIPA, który z kolei jest ogłaszany wiosną. Wśród nagrodzonych nie ma telefonu, ale skoro mamy oddzielną kategorię, w której jest aż dwanaście nagród to nie ma powodu umieszczać go tutaj.

Nagrody EISA 2020-2021 do przewidzenia, ale jak najbardziej zasłużone

To do jakich producentów trafiły nagrody dobrze odzwierciedla aktualną sytuację na rynku fotografii, który pomimo różnorakich trudności, wciąż zaskakuje nas ciekawymi produktami. Sześć nagród zdobył Canon, którego wyróżniono między innymi za innowacyjność bezlusterkowca Canon EOS R5. Lecz nagroda za najlepszy pełnoklatkowy zaawansowany aparat trafiła do Sony za jego niesamowity A7R IV. Bezlusterkowce nagrodzono także za najlepszy zakup, a wyróżnionym został Nikon Z 50. Sony jak i Nikon zdobyły po cztery nagrody.

Tylko dwie nagrody trafiły do Fujifilm, ale za to bardzo prestiżowe. Fujifilm X-T4 został aparatem roku, a Fujifilm X100 V został najlepszym aparatem kompaktowym. Panasonic nagrodzono tylko raz, ale słusznie za pełnoklatkowy Lumix DC-S1H dedykowany wideo.

Niektóre z nagród wydają się stworzone trochę na wyrost, bo wyczerpują listę nowości w danej kategorii z ostatnich miesięcy, ale też dobrze oddają charakter poszczególnych urządzeń. Pomijając nagrodę dla kompaktów, oprócz Fujifilm, nagrodzono także Sony ZV-1. Ten z kolei bardziej należy traktować jako aparat dla vlogera niż kompakt, którym jest z racji rozmiarów i zastosowanych komponentów.

Rządzi pełna klatka, za to aparatem roku został ten z sensorem APS-C

Patrząc się na nazwy kategorii wydawałoby się, że tylko jeden aparat z sensorem APS-C, lustrzanka Canon EOS 90D, został nagrodzony. A jednak, również wspomniany Fujifilm X-T4 jest aparatem z takich rozmiarów matrycą. Tyle, że to konsekwencja polityki Fujifilm, a nie szczególne rozpowszechnienie aparatów z układami APS-C do tego się przyczyniło. Za to nagroda za najlepszy zakup dla Nikona Z 50, to dowód, że atrakcyjnych cenowo konstrukcji należ wciąż szukać z sensorami APS-C. Większość nagród dla systemowych aparatów trafiła do pełnoklatkowych konstrukcji co pokazuje, że na dobre zadomowiły się one w świecie fotografii amatorskiej i zaawansowanej.

Największym przegranym, o ile można tak mówić w tym przypadku, w kategoriach foto jest Nikon D6. Ale też dla aparatu profesjonalnego lustrzanka jest tylko jedno miejsce na podium, a takich aparatów jest niewiele. Pełnoklatkowych tylko dwa. Dlatego tym razem wygrał Canon EOS-1D X Mark III. Niestety w tym roku nie ma zbyt wielu okazji, by mógł on wykazać sie w fotografii sportowej, z myślą o której powstał.

Pozostałe nagrody rozdzielono przede wszystkim pomiędzy obiektywy, ale warto wspomnieć jedną nagrodę jaka przypadła DJI za recenzowany przez nas dron Mavic AIR 2. Fotografia dronowa cieszy się bardzo dużą popularnością i dobrze, że taka kategoria znalazła się w rankingu EISA.

Zestawienie wszystkich nagród EISA 2020-2021

Aparat roku: Fujifilm X-T4

Fujifilm X-T4 Najlepszy zakup: Nikon Z 50

Nikon Z 50 Najlepszy aparat APS-C: Canon EOS 90D

Canon EOS 90D Najlepszy aparat pełnoklatkowy: Nikon D780

Nikon D780 Najlepszy zaawansowany aparat pełnoklatkowy: Sony A7R IV

Sony A7R IV Najlepszy aparat profesjonalny: Canon EOS-1D X Mark III

Canon EOS-1D X Mark III Najlepszy aparat do foto i wideo: Panasonic Lumix DC-S1H

Panasonic Lumix DC-S1H Najlepszy aparat kompaktowy: Fujifilm X100 V

Fujifilm X100 V Najlepszy aparat dla vlogera: Sony ZV-1

Sony ZV-1 Fotograficzna innowacja: Canon EOS R5

Canon EOS R5 Obiektyw roku: Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM

Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM Najlepszy szerokokątny obiektyw zoom: Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art

Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art Najlepszy obiektyw zoom standardowy: Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM

Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM Najlepszy teleobiektyw zoom: Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD

Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD Najlepszy zoom podróżny: Tamron 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD

Tamron 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD Najlepszy super teleobiektyw zoom: Sony FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS

Sony FE 200-600mm F5.6-6.3G OSS Najlepszy profesjonalny teleobiektyw zoom: Nikon AF-S Nikkor 120-300mm F2.8E FL ED SR VR

Nikon AF-S Nikkor 120-300mm F2.8E FL ED SR VR Najlepszy obiektyw szerokokątny: Sony FE 20mm F1.8G

Sony FE 20mm F1.8G Najlepszy obiektyw portretowy: Nikon NIKKOR Z 85mm F1.8S

Nikon NIKKOR Z 85mm F1.8S Innowacja w kategorii obiektywów: Canon RF 600 i 800 mm F11 IS STM

Canon RF 600 i 800 mm F11 IS STM Najlepszy dron fotograficzny: DJI Mavic AIR 2

DJI Mavic AIR 2 Najlepsze oprogramowanie foto: Nik Collection 3 by DXO

Nik Collection 3 by DXO Najlepszy monitor: EIZO ColorEdge CS2740

