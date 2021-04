Humory w obozie People Can Fly powinny ostatnio dopisywać. Obozie, który właśnie się powiększa.

Przejęcie zespołu deweloperskiego Phosphor Games

Nie tak dawno informowaliśmy, iż CD Projekt kupiło Digital Scapes. Teraz zarząd spółki PCF Group S.A. poinformował w oficjalnym komunikacie, iż studio People Can Fly przejęło zespół deweloperski Phosphor Games z siedzibą w Chicago. Biorąc pod uwagę skład osobowy, mowa o osiemnastu osobach, w tym trzech założycielach Phosphor Games. Finalnie powstanie teraz studio People Can Fly Chicago, które rozpocznie działalność już od 1 maja. Ogólnie pod skrzydłami People Can Fly we wszystkich jego oddziałach zatrudnionych będzie ponad 320 osób.

„Przejęcie zespołu Phosphor Games to realizacja naszej strategii ogłoszonej w ramach IPO PCF Group S.A. Ze względu na różnorodność podejmowanych projektów potrzebujemy doświadczonych, ambitnych profesjonalistów, którzy pomogą nam je zrealizować. Biorąc pod uwagę doświadczenie i jakość zespołu Phosphor, jestem pewien, że będą wspaniałym dodatkiem do rodziny People Can Fly i ułatwią nasz dalszy rozwój. Witamy na pokładzie!” - Sebastian Wojciechowski, CEO People Can Fly

Welcome PCF Chicago!



We're excited to announce that we are taking over @phosphorgames development team with a newly established company - People Can Fly Chicago. It's our 7th location, 3rd in North America.



Read more and fly with us:https://t.co/yNGCWI0cPA pic.twitter.com/UlXxWRBfiO — People Can Fly (@PCFPeopleCanFly) April 23, 2021

Nad czym pracuje teraz People Can Fly?

People Can Fly to jedno z najbardziej cenionych polskich studiów zajmujących się produkcją gier. Działa głównie w gatunku strzelanek, a ma w dorobku między innymi Painkiller, Bulletstorm i niedawno wydane Outriders. Recenzje w prasie i opinie graczy nie wypadają może idealnie, ale gra cieszy się sporą popularnością i można być spokojnym o to, czy zostanie dopisana do konta sukcesów People Can Fly.

Co dalej? Z pewnością nie dłuższe wakacje. Polski producent szykuje już dwie kolejne gry AAA. Jedną, podobnie jak Outriders, dla Square Enix, a drugą dla Take-Two Interactive. Być może wkrótce dowiemy się o tych projektach nieco więcej. Póki co można powiedzieć jedynie tyle, że znów udało się nawiązać współpracę z dużymi wydawcami.

Źródło: People Can Fly

Warto zobaczyć również: