CD Projekt do tej pory mógł pochwalić się trzema studiami deweloperskimi. Teraz i w przyszłości trzeba będzie mówić o czterech takich ekipach.

CD Projekt kupuje Digital Scapes

Polska spółka ogłosiła dziś transakcję zakupu kanadyjskiego studia deweloperskiego Digital Scapes. Dla osób dobrze znających poczynania CD Projekt nie jest to pewnie większym zaskoczeniem.

Jak przypomina Paweł Zawodny, CTO w CD PROJEKT RED, mowa tutaj o zaufanym partnerze Polaków. Współpraca trwa już trzy lata, ostatnio przy Cyberpunk 2077, i najwyraźniej przebiegała pomyślnie. Nazwa Digital Scapes zostanie zmieniona na CD PROJEKT RED Vancouver.

Dobrze znamy zespół Digital Scapes, to nasz zaufany partner. Od trzech lat intensywnie z nimi pracujemy i mamy do nich pełne zaufanie. Digital Scapes wniosło w Cyberpunka 2077 ogrom pracy, pomagając przy rozwijaniu gry i usprawnianiu rozmaitych funkcjonalności. Nowy zespół, oprócz ogólnego wkładu w nasze projekty, pomoże nam udoskonalić naszą technologię i pogłębić zakres kompetencji w tym obszarze. Wierzymy, że super utalentowana ekipa Digital Scapes jest doskonałą podstawą do zbudowania znacznie większego zespołu CD PROJEKT RED Vancouver.

Czwarty zespół deweloperski CD PROJEKT RED

CD PROJEKT RED Vancouver dołączy do trzech innych zespołów deweloperskich CD PROJEKT RED, które znajdują się w Warszawie, Krakowie oraz we Wrocławiu. Jego rola nie wydaje się zaskakująca, wedle oficjalnego komunikatu będzie pomagać przy pracach nad kolejnymi produkcjami.

Kwota transakcji nie została ujawniona. Póki co podpisany został list intencyjny, a więc pozostało do załatwienia jeszcze sporo formalności.

Źródło: cdprojekt

