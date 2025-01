Przyszłość TikToka. Perplexity AI proponuje fuzję z chińskim gigantem

Perplexity AI złożyło nową propozycję fuzji z TikTokiem, która umożliwiłaby rządowi USA posiadanie do 50% udziałów w nowej spółce po IPO. To kolejna propozycja wynikająca z groźby usunięcia chińskiej firmy z rynku amerykańskiego.

TikTok to jeden z najpopularniejszych social mediów. Sławę zawdzięcza krótkim filmom i zaangażowanym użytkownikom, jednak budzi także sporo kontrowersji, które spowdowane są nietransparentnym zarządzaniem danymi. Styczniowe zniknięcie z rynku amerykańskiego spowodowane było obawą o dane społeczeństwa, jednak po interwencji Donalda Trumpa, prezydenta USA, aplikacja wróciła na rynek. Postawione zostały jednak pewne warunki.

Perplexity AI przedstawiło swoją propozycję fuzji z TikTokiem, która zakłada utworzenie nowej spółki, w której rząd USA mógłby posiadać do 50% udziałów. Jak donosi CNBC, propozycja ta została przekazana ByteDance oraz potencjalnym nowym inwestorom.

NewCo zamiast ByteDance

Dokumenty ujawnione przez CNBC wskazują na utworzenie nowej amerykańskiej spółki holdingowej, nazwanej NewCo. ByteDance miałoby wnieść TikTok U.S., z wyłączeniem algorytmu rekomendacji, w zamian za udziały w nowej spółce. Perplexity AI zaoferowałoby swoje udziały za dystrybucję udziałów w NewCo.

Kto będzie finansować TikToka?

Środki na fuzję miałyby pochodzić od nowych zewnętrznych dostawców kapitału, co umożliwiłoby wypłatę jednorazowej dywidendy dla inwestorów ByteDance oraz wsparcie rozwoju nowej jednostki. Perplexity AI, konkurent OpenAI i Google, zakończyło 2024 r. z wyceną ok. 9 mld dolarów, co przyciągnęło uwagę inwestorów.

Nowa struktura pozwoliłaby większości obecnych inwestorów ByteDance zachować swoje udziały, a także zwiększyć obecność wideo w Perplexity. Choć ByteDance publicznie sugerowało, że nie sprzeda TikToka U.S., fuzja z Perplexity AI mogłaby być atrakcyjną alternatywą.

Zgodnie z nową propozycją, rząd USA mógłby posiadać do połowy udziałów w nowej strukturze po IPO, które miałoby wartość co najmniej 300 mld dolarów. Ostateczna wycena zależy od decyzji obecnych akcjonariuszy ByteDance, którzy mogą zdecydować się na pozostanie w nowej spółce lub wycofanie się.

TikTok będzie należał do rządu Stanów Zjednoczonych

Prezydent Donald Trump tymczasowo przywrócił TikToka w USA i zasugerował plany, które obejmują amerykańskiego udziałowca kupującego firmę, a następnie sprzedaż połowy udziałów rządowi USA. Decyzja o przyszłości aplikacji w USA ma zapaść w ciągu najbliższych 30 dni.