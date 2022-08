Reżyser filmowej serii ‘Władca pierścieni’ ujawnił, że otrzymał propozycję udziału przy pracach nad nadchodzącym serialem, bazującym na prozie Tolkiena… jednak kontakt ze strony jego twórców się urwał.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – Peter Jackson mógł współpracować przy produkcji

Zapytali, czy ja i Fran Walsh chcielibyśmy się zaangażować. Stwierdziłem, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, nie znając scenariusza. Odpowiedzieli, że tak szybko, jak kilka z nich będzie już gotowych, zostaną do mnie wysłane. I scenariusze nigdy się nie pojawiły. To ostatnia rzecz, jaką od nich usłyszałem, co jest w porządku. Nie mam żalu

– zdradził Jackson.

Na potwierdzenie swoich słów dodał również, że sam obejrzy serialową odsłonę ‘Władcy pierścieni’, co więcej – mocno jej kibicuje i nie może doczekać się dnia premiery. Skąd jednak to zamieszanie?

Amazon Studios odpowiada

Nabycie praw do serii wymagało od nas odcięcia się od filmów. Petera Jacksona i jego ‘Władcę Pierścieni’ darzymy wielkim szacunkiem. Jesteśmy podekscytowani, że nie może doczekać się obejrzenia Pierścieni Władzy

– zareagował producent.

Potwierdza to doniesienia The Hollywood Reporter, według którego to zobowiązania prawne stanęły na drodze podjęcia tej współpracy. Zmiana na stanowisku kierownictwa studia oraz osobisty sprzeciw spadkobierców Tolkiena z pewnością nie były też bez znaczenia. Przypomnijmy, że Fundacja Tolkien Estate nie miała swojego udziału przy tworzeniu filmowej odsłony spuścizny autora, tym razem jest zaś zaangażowana w prace nad serialem.

