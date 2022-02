Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy to zdecydowanie jeden z tych seriali, na które warto czekać. Choć do premiery pozostało jeszcze parę miesięcy, to właśnie w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu.

Pierwsze spojrzenie na Galadrielę, Elronda i krasnoludy

Pierwszy sezon The Rings of Power kosztował naprawdę wiele i wygląda na to, że był wart każdego grosza. Dzięki magazynowi Vanity Fair, możemy spojrzeć na kilka nowych zdjęć z planu zdjęciowego serialu Pierścienie Władzy. Widzimy tam Galadrielę, w którą wciela się Morfydd Clark. Sophia Nomvete pojawia się jako krasnoludzka księżniczka. Mamy również spojrzenie na Księcia Durina IV, a gra go Owain Arthur. Robert Aramay wciela się w rolę Elronda i prezentuje się naprawdę dobrze. Poniżej możecie znaleźć kilka nowych zdjęć z planu:

Kiedy premiera serialu Władca Pierścieni?

Akcja serialu rozgrywa się w Drugiej Erze, przed wydarzeniami z głównej trylogii. W fabule pojawi się wielu bohaterów i wiele historii. Zobaczymy wędrówki i udręki elfów w królestwie Lindon. Fabuła udaje się również do Númenoru, wyspiarskiej ojczyzny ludzi. Cała historia w końcu połączy się w całość przed głównym wydarzeniem. Pierwszy odcinek pojawi się 2 września. Serial ma prezentować połączenie pałacowej intrygi z magią i walką. Czy jesteście ciekawi?

Jak Wam się podobają pierwsze zdjęcia? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Vanity Fair, Culture Crave