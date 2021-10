Jeśli zastanawiasz się, czy warto odwiedzić targi Poznań Game Arena 2021, to mamy kilka powodów, które mogą być dla ciebie odpowiedzią, jakiej szukasz.

W piątek rusza PGA 2021 – tegoroczna edycja jednego z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu polskiego gracza. Organizatorzy jak zwykle zadbali o moc atrakcji – będą imprezy towarzyszące, będą prezentacje najnowszych urządzeń gamingowych i gier oraz wiele, wiele więcej. Poznaliśmy kilka kolejnych powodów, dla których warto wpaść na Poznań Game Arena 2021.

PGA to szansa na zagranie w Far Cry 6 i inne hity Ubisoftu

Na stanowiskach Ubisoftu będzie można pograć w jego najnowsze i najpopularniejsze produkcje. Ich listę otwiera Far Cry 6 – jedna z najgorętszych premier października. W najnowszej odsłonie strzelanki wskakujemy w buty żołnierza ruchu oporu i walczymy z reżimem bezwzględnego dyktatora. Co poza tym?

Wcielając się w wikingów będziemy eksplorować średniowieczną Anglię w Assassin’s Creed: Valhalla, a w Watch Dogs: Legion zobaczymy Londyn z niedalekiej przyszłości, poznając kolejny rozdział opowieści o hakerach z DedSec. Na miłośników sportów motorowych czeka z kolei The Crew 2, a przysłowiową wisienką na torcie jest popularne The Division 2.

Co pokażą polscy producenci na PGA 2021?

Polskie 11 bit studios zaprezentuje na targach PGA 2021 najnowszy dodatek do Children of Morta – Ancient Spirits. Będziemy mieli zatem okazję, by dokładnie przyjrzeć się nowemu wojownikowi imieniem Yajouj’Majouj o dwóch stylach walki. Pojawi się też możliwość sprawdzenia dodatków do konsolowego Frostpunka, a także porozmawiania z ekipą, która podzieli się swoimi planami na najbliższe miesiące. Zajrzyj tam też, jeśli szukasz pracy…

Kolejnym polskim producentem, który potwierdził swoją obecność na targach PGA 2021, jest Movie Games. Zaprosi nas do zabawy przy sześciu swoich produkcjach. Przykładowo Lust for Beyond (w edycji M) to nie lada gratka dla miłośników survival horrorów, Lovecrafta i Beksińskiego, a MythBusters: the Game pozwala przeprowadzać zwariowane eksperymenty w konwencji popularnego programu telewizyjnego.

Na liście znajdują się również: Scorchlands (strategia ekonomiczna z kolonizacją obcej planety i magią w tle), Fire Commander (strategia czasu rzeczywistego ze strażą pożarną w roli głównej) oraz Drug Dealer Simulator i Gas Station Simulator – ten pierwszy pozwala spróbować swoich sił jako diler, drugi – jako właściciel stacji benzynowej.

Na PGA pojawią się też między innymi ekipy Adria Games, Art Games Studio, Eremite Games, Image Power, Jujubee, Klabater, Split Light Studio, Sylen Studio, T-Bull i inne polskie firmy.

Festiwal Gier Historycznych i Zaangażowanych Społecznie

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem targów – w czwartek, 21 października – odbędzie się Festiwal Gier Historycznych i Zaangażowanych Społecznie. To wydarzenie, które ma pokazać, że gry to nie tylko rozrywka, ale też narzędzia przekazujące wiedzę i skłaniające do myślenia. Organizatorzy zamierzają skoncentrować się przede wszystkim na tytułach pozwalających poznać mechanizmy rządzące społeczeństwem.

Podczas wydarzenia zagramy w takie właśnie gry, ale też posłuchamy dyskusji, w których udział wezmą między innymi: Paweł Miechowski (z ekipy 11 bit studios odpowiedzialnej za This War of Mine i Frostpunka), Agnieszka Mulak (współscenarzystka Gamedec), Artur Ganszyniec (scenarzysta pierwszego Wiedźmina), Jakub i Katarzyna Kisiel (odpowiedzialni za Hellish Quart), Wacław Kulczykowski i Mateusz Sokalszczuk (autorzy Excavate! i Waterworks!) czy też Filip Hillesland (reżyser Best Month Ever!).

Festiwal, który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, odbędzie się w godzinach 12.00-18.00 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

PGA startuje już w piątek. Zgarnij wejściówkę

PGA 2021 startuje 22 października i potrwa trzy dni. Bilety kosztują od 33 do 39 zł (za jeden dzień) lub 59 zł (w przypadku weekendowego karnetu). Możesz też wygrać wejściówkę w naszym konkursie.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji imprezy znajdziesz na oficjalnej stronie: gamearena.pl.

Źródło: PGA, MTP, informacja własna