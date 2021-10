Organizatorzy PGA 2021 jak zwykle postarali się o mnóstwo atrakcji. W tym roku powrócą na przykład najważniejsze imprezy towarzyszące: Game Industry Conference, Game Jam i Cosplay Show.

Dwanaście miesięcy temu się nie udało, ale w tym roku targi Poznań Game Arena powracają do kalendarza najważniejszych imprez gamingowych w Polsce. PGA 2021 potrwa od 22 do 24 października – na miejscu będzie można pograć i popatrzeć na najnowsze gry, a także sprawdzić w akcji najlepsze akcesoria. Jak zwykle, nie zabraknie też dodatkowych atrakcji w postaci imprez towarzyszących.

Game Industry Conference na PGA 2021

W tym roku na PGA odbędą się rozmaite turnieje e-sportowe, zjadą się gwiazdy Twitcha i YouTube’a, a w strefie Indie Games Arena zaprezentowane zostaną najnowsze owoce polskiego GameDevu. Szeroko pojętemu biznesowi gamingowemu poświęcona zostanie również Game Industry Conference – konferencja pełna prelekcji prowadzonych przez najważniejsze osoby ze świata elektronicznej rozrywki oraz różnego rodzaju warsztatów.

PGA 2021 to też polsko-szwajcarski Game Jam

Zaraz przed samym PGA – między 19 a 21 października – odbędzie się ponadto Polish-Swiss Game Jam on Sustainability. To polsko-szwajcarski maraton tworzenia gier komputerowych: od zera, w 48 godzin, na zadany temat. Tym razem – zgodnie z tytułem – całe wydarzenie będzie kręcić się wokół zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko naturalne. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody od firm Logitech i Tissot, a na autorów najlepszych projektów czeka między innymi 5 zegarków Tissot Chrono XL.

Cosplay Show również melduje się na PGA 2021

Na PGA powraca także Cosplay Show, którego partnerem (i fundatorem nagród) będzie firma Genesis. Osoby, które najlepiej wcielą się w postacie z gier czy filmów awansują do finału, który odbędzie się 24 października. Aby mieć na to szansę, należy się zarejestrować, na co czas masz do 17 października. Ocenie podlegają: jakość stroju, trudność techniczna, charakteryzacja i zgodność z pierwowzorem.

Jeśli myślisz, że PGA 2021 to impreza, na której nie może cię zabraknąć, to czym prędzej kup sobie bilet. Jednorazowy na piątek kosztuje 35 zł, na sobotę – 39 zł, a na niedzielę – 33 zł. Możesz też wybrać weekendowy karnet (sobota-niedziela) za 59 zł. Wszystkie bilety uprawniają do udziału w premierowych pokazach gier i sprzętu, Cosplay Show, prezentacji w strefie indie oraz turniejach e-sportowych.

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na oficjalnej stronie wydarzenia.

Źródło: PGA, MTP, informacja własna