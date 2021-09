Październik, jak co roku, premierami gier stoi. I to nie byle jakimi, bo na liście znalazło się sporo od dawna wyczekiwanych hitów. I choć jednego niestety zabrakło, reszta zapowiada się na tyle wystrzałowo, że chyba trzeba będzie pomyśleć o jakimś urlopie.

Huragan potencjalnych hitów

Z pewnością zauważyliście, że im bliżej końca roku tym goręcej robi się w branży gier. Tak, jest i będzie. A jednak 2021 potrafił nas w tej przedświątecznej gorączce nieźle zaskoczyć. Nie dość bowiem, że Sony podczas wrześniowego pokazu dorzuciło do pieca ujawniając istnienie Star Wars: Knight of the Old Republic Remake, Spider-Man 2 i Marvel’s Wolverine, to jeszcze chwilę później Epic Games wyciągnęło królika z kapelusza w postaci Alan Wake Remastered.

Niestety, nie obyło się też bez zaskakujących poślizgów. No dobra, w grudniową premierę Dying Light 2 raczej mało kto wierzył, ale żeby EA przesunęło debiut nowego Battelfield’a – tego chyba jeszcze nie grali. Mimo to w ciągu najbliższych kilku tygodni nie powinniśmy mieć powodów do narzekań. Lista nadchodzących premier gier nie jest może przesadnie obfita, ale wyjątkowo treściwa. Lepiej szykujcie więc swoje growe stanowiska, bo zapowiada się nam niezły maraton. Nie wierzycie? No to koniecznie zobaczcie przygotowany przez nas materiał.

Najlepsze premiery gier października 2021

Aby zobaczyć poprzednie odcinki zapraszamy do sekcji Premiery Gier

Na jakie gry w październiku najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów na pewno zrecenzujemy na portalu. To Wy decydujecie! :)