Pierwsze telewizory Sony na rok 2020 otrzymały certyfikat zgodności z PS5. To oznacza, że spełniają wszystkie cechy, które pozwolą wykorzystać potencjał drzemiący w konsoli PlayStation 5.

Nowe modele Sony Bravia to telewizory do PS5 - gotowe na konsole nowej generacji

Najlepsze telewizory Sony z oferty na 2020 rok będą doskonale współpracować z konsolami PlayStation 5, które przecież zostały zaprojektowane przez tego samego producenta. Jako pierwsze certyfikat zgodności otrzymały LED-owe serie XH90 o rozdzielczości 4K oraz ZH8, reprezentująca gatunek 8K Spełniają wszystkie wymagania, dzięki czemu będą w stanie zapewnić maksymalnie komfortowe warunki do rozgrywki. Spójrzmy, jakie to konkretnie cechy…

Jaki telewizor do PS5? Oto co powinien oferować: wyświetlanie gier w rozdzielczości 4K przy płynności 120 kl./s ,

, niski, około 10-milisekundowy input lag ,

, żywe kolory i wysoki kontrast,

obsługę HDR i jasność, pozwalającą to docenić,

i jasność, pozwalającą to docenić, przestrzenne audio, zdające się otaczać gracza,

a także specjalny tryb „Gra”.

I tak, zarówno Sony Bravia XH90, jak i ZH8 pozwolą na wyświetlanie gier w jakości 4K/120fps (o ile tylko konsola to umożliwi), a także zaoferują głębokie i naturalne kolory oraz obsłużą HDR w formacie Dolby Vision. Niski input lag również ma być ich cechą charakterystyczną – japoński producent podaje, że w przypadku XH90 możemy liczyć na tak wyśmienity wynik jak 7,2 ms.

Konsola PlayStation 5 i telewizor Sony Bravia – stworzone do współpracy

Sony postarało się też o tryb „Gra” z prawdziwego zdarzenia. Będzie on nie tylko optymalizował pracę podzespołów pod kątem elektronicznej rozrywki czy zmniejszał opóźnienia, gdy źródłem obrazu będzie konsola. Dodatkowo pozwoli na równoczesne wybudzanie telewizora i PS5 za pomocą pada DualSense oraz poruszanie się po interfejsie konsoli przy użyciu pilota do TV.

Warto jednak zaznaczyć, że cały czas mówimy tylko o tych dwóch seriach. Jest tak dlatego, że tegoroczne OLED-y (A8 i A9) oraz pozostałe LCD-ki (X70, XH80, XH81, XH85, a nawet flagowy XH95) nie mają portów HDMI 2.1, co z kolei uniemożliwia im wyświetlanie treści w jakości 4K/120fps. Oczywiście w żadnym razie nie oznacza to, że nie nadają się do grania (szczególnie, że raczej niewiele będzie gier obsługujących taką jakość) – po prostu nie spełniają tego jednego wymogu.

