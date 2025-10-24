Philips z ciekawą propozycją. To pokaże na PGA 2025

Monitory od Philips Monitors będą obecne na tegorocznej edycji Poznań Game Arena. Jak zapowiedział Philips, uczestnicy będą mieli okazję osobiście sprawdzić gamingowe monitory, ale i również skorzystać z promocji.

Uczestnicy targów odwiedzający strefę x-kom będą mieli okazję zagrać na monitorach Philips Evnia 34M2C8600. Test to 34-calowy gamingowy monitor QD-OLED 21:9 z odświeżaniem 175 Hz i czasem reakcji 0,03 ms GtG. Jak przekonuje producent, sprzęt ten będzie doskonały dla graczy lubiących się z dynamicznymi grami.

Dodatkowo, specjalne podświetlenie Ambiglow sprawia, że wirtualne ramy ekranu wydają się być wirtualnie rozszerzone, co wpływa na "intensyfikację" wrażeń immersyjnych. Zgodnie z przekonaniami, "zespół x-kom zadbał o to, by goście ich strefy mieli okazję odczucia tego niezwykłego doświadczenia, za sprawą ustawienia ich pod ścianką, gdzie efekt ten będzie widoczny".

Nie tylko monitory

Gratką dla przybyłych gości może być dodatkowo zorganizowany konkurs, w którym to pięć osób będzie mogło wygrać słuchawki bezprzewodowe Philips TAH8506WT. Odtwarzają one dźwięk w zakresie 7 – 40 000 Hz a do tego mają przetworniki o średnicy 40 mm. Bateria z kolei wystarcza, zgodnie z obietnicami, na 60 godzin działania. Same słuchawki wyposażone są również w tryb aktywnej redukcji szumu.

W ramach specjalnej oferty x-kom obniżył również ceny wybranych monitorów Evnia - "przeceniony został szeroki przekrój ekranów dla graczy, od 24-calowych matryc IPS, bo 34-calowe sprzęty QD-OLED". Większość modeli bierze również udział w... drugiej promocji.

Po zakupie kwalifikującego się modelu i rejestracji go na stronie evniagaming.pl, użytkownicy spełniający warunki akcji otrzymać mogą voucher PaySafeCard na 50, 100 lub 150 zł. Kwalifikują się jednak monitory określone w promocji zakupione do 31 grudnia 2025 r.