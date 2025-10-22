Strefa Fallout na PGA 2025. Będzie można zagrać w Fallout 76: Burning Springs

Poznań Game Arena 2025 zapowiada się wyjątkowo. W tym roku na fanów gier czeka strefa Fallout – pełna postapokaliptycznych atrakcji, cosplayów, konkursów i przedpremierowego dostępu do Fallout 76: Burning Springs.

Poznań Game Arena to największe targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku przyciągają dziesiątki tysięcy graczy, twórców i pasjonatów nowych technologii, którzy wspólnie celebrują świat gier wideo. Na kilka dni hale Międzynarodowych Targów Poznańskich zamieniają się w przestrzeń pełną premier, e-sportowych emocji i wyjątkowych stref tematycznych.

W tym roku na uczestników czeka szczególna atrakcja – strefa Fallout, przygotowana z myślą o wszystkich fanach kultowej serii gier studia Bethesda. To miejsce, w którym świat po wielkiej wojnie nuklearnej ożyje w pełnej krasie.

Gratka dla fanów Fallout

Jedną z głównych atrakcji będzie możliwość przedpremierowego zagrania w Fallout 76: Burning Springs, najnowszy rozdział popularnego MMO. Odwiedzający strefę jako pierwsi sprawdzą nowe lokacje, misje i wyzwania, zanim trafią one do szerokiej publiczności.

Nie zabraknie także widowiskowych cosplayów inspirowanych Bractwem Stali i New Vegas, które pozwolą przenieść się w sam środek pustkowi i zrobić pamiątkowe zdjęcia z bohaterami świata Fallouta. Dla najaktywniejszych przygotowano konkursy z wyjątkowymi, falloutowymi nagrodami, w tym kolekcjonerskimi gadżetami i limitowanymi upominkami.

Na uczestników czeka również specjalna atrakcja – tablica Poszukiwanych. Wystarczy zrobić sobie przy niej zdjęcie i odebrać wyjątkową, limitowaną przekąskę: Wafla Krypciarza lub Krypciarę.

Strefa Fallout na PGA 2025 będzie utrzymana w stylistyce Burning Springs i Nowego Vegas, łącząc charakterystyczny klimat retrofuturyzmu z postapokaliptycznym humorem. To obowiązkowy punkt dla każdego fana serii – i ciekawe miejsce, by na chwilę przenieść się do świata, w którym atomowe pustkowia tętnią życiem.