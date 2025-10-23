Ciekawostki

Prawie cztery metry i tona klocków – zobacz lamę z LEGO® Fortnite® w ten weekend na PGA

przeczytasz w 2 min.
Sławomir Serafin | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Fani Fortnite® i klocków LEGO® nie będą mieli problemów ze znalezieniem stoiska duńskiej firmy na wystawowej hali Poznań Game Arena. Już z daleka widoczna będzie stojąca przed nim wielka, prawie czterometrowa figura kultowej lamy zaopatrzeniowej z gry Fortnite.

Najnowsza edycja największych targów gier w Polsce zaczyna się już w ten piątek. Warto w ich trakcie sprawdzić, jakie atrakcje Grupa LEGO przygotowało dla swoich fanów.  

Duńskie klocki nad Wisłą

Polacy kochają klocki LEGO. I ci najmłodsi, i ci nastoletni, i ci już całkiem dorośli, którzy bawili się nimi w dzieciństwie, a teraz polują na zaawansowane LEGO Technic czy licencjonowane LEGO Ideas. W 2021 roku można było naocznie przekonać się, jak wielu jest fanów marki LEGO w Polsce. Wystarczyło udać się w maju do warszawskiego centrum handlowego Westfield Arkadia. Właśnie wtedy otwarto tam pierwszy oficjalny sklep LEGO w Polsce, a kolejka chętnych do zakupów była nie mniej monumentalna, niż właśnie wspomniana ogromna lama z LEGO Fortnite, która zabłyśnie na tegorocznym PGA. 

Nie tylko seria LEGO Fortnite

Strefa gracza, w której można będzie poszaleć w grze LEGO Fortnite Odyssey, to naczelna, ale nie jedyna atrakcja stoiska LEGO na PGA. Fani oraz osoby, które jeszcze nie grały w tę wydaną dwa lata temu i zdobywającą sobie coraz większą popularność grę survivalową z otwartym światem, będą miały się czym zająć, czekając na swoją kolej przy gamingowym stanowisku. Jak wszędzie, gdzie obecna jest Grupa LEGO, będzie dostępna również strefa swobodnego budowania. A właściwie dwie takie strefy – jedna klasyczna, a druga poświęcona LEGO® Minecraft®, ze stylizowaną mapą z kultowej gry, na której można będzie umieścić własne kreacje.

A dla tych, którzy nie będą mieli czasu na budowanie lub też po prostu wolą zachwycać się kreatywnością innych, przygotowane zostaną gabloty z najlepszymi zestawami LEGO. Na ekspozycji będą dominowały modele inspirowane światami z gier, ale znajdzie się tam miejsce także dla innych budzących zachwyt zestawów.

lego fortnite

Tysiąc kilo klocków

Najbardziej widoczną atrakcją stoiska LEGO na rozpoczynających się już w ten piątek, 24 października targach Poznań Game Arena, będzie jednak instaspot z gigantyczną figurą lamy zaopatrzeniowej z LEGO Fortnite. Wszystkie osoby, które zamierzają zameldować się w ten weekend na Poznań Game Arena, mogą złożyć jej swoje uszanowanie. 

Zespół projektantów z całego świata poświęcił na jej zbudowanie w sumie 850 roboczogodzin. W konstrukcji użyto dokładnie 234 623 klocków, głównie fioletowych i w odcieniach koloru niebieskiego, czyli naturalnych barwach lam z Fortnite. Epicka lama liczy sobie 3,7 metra wysokości i waży ponad 1000 kilogramów, a w grudniu będzie obchodziła drugie urodziny, bowiem powstała właśnie dwa lata temu, z okazji premiery gry LEGO Fortnite Odyssey. 

Przeczytaj także:


 

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login