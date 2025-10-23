Fani Fortnite® i klocków LEGO® nie będą mieli problemów ze znalezieniem stoiska duńskiej firmy na wystawowej hali Poznań Game Arena. Już z daleka widoczna będzie stojąca przed nim wielka, prawie czterometrowa figura kultowej lamy zaopatrzeniowej z gry Fortnite.

Najnowsza edycja największych targów gier w Polsce zaczyna się już w ten piątek. Warto w ich trakcie sprawdzić, jakie atrakcje Grupa LEGO przygotowało dla swoich fanów.

Duńskie klocki nad Wisłą

Polacy kochają klocki LEGO. I ci najmłodsi, i ci nastoletni, i ci już całkiem dorośli, którzy bawili się nimi w dzieciństwie, a teraz polują na zaawansowane LEGO Technic czy licencjonowane LEGO Ideas. W 2021 roku można było naocznie przekonać się, jak wielu jest fanów marki LEGO w Polsce. Wystarczyło udać się w maju do warszawskiego centrum handlowego Westfield Arkadia. Właśnie wtedy otwarto tam pierwszy oficjalny sklep LEGO w Polsce, a kolejka chętnych do zakupów była nie mniej monumentalna, niż właśnie wspomniana ogromna lama z LEGO Fortnite, która zabłyśnie na tegorocznym PGA.

Nie tylko seria LEGO Fortnite

Strefa gracza, w której można będzie poszaleć w grze LEGO Fortnite Odyssey, to naczelna, ale nie jedyna atrakcja stoiska LEGO na PGA. Fani oraz osoby, które jeszcze nie grały w tę wydaną dwa lata temu i zdobywającą sobie coraz większą popularność grę survivalową z otwartym światem, będą miały się czym zająć, czekając na swoją kolej przy gamingowym stanowisku. Jak wszędzie, gdzie obecna jest Grupa LEGO, będzie dostępna również strefa swobodnego budowania. A właściwie dwie takie strefy – jedna klasyczna, a druga poświęcona LEGO® Minecraft®, ze stylizowaną mapą z kultowej gry, na której można będzie umieścić własne kreacje.

A dla tych, którzy nie będą mieli czasu na budowanie lub też po prostu wolą zachwycać się kreatywnością innych, przygotowane zostaną gabloty z najlepszymi zestawami LEGO. Na ekspozycji będą dominowały modele inspirowane światami z gier, ale znajdzie się tam miejsce także dla innych budzących zachwyt zestawów.

Tysiąc kilo klocków

Najbardziej widoczną atrakcją stoiska LEGO na rozpoczynających się już w ten piątek, 24 października targach Poznań Game Arena, będzie jednak instaspot z gigantyczną figurą lamy zaopatrzeniowej z LEGO Fortnite. Wszystkie osoby, które zamierzają zameldować się w ten weekend na Poznań Game Arena, mogą złożyć jej swoje uszanowanie.

Zespół projektantów z całego świata poświęcił na jej zbudowanie w sumie 850 roboczogodzin. W konstrukcji użyto dokładnie 234 623 klocków, głównie fioletowych i w odcieniach koloru niebieskiego, czyli naturalnych barwach lam z Fortnite. Epicka lama liczy sobie 3,7 metra wysokości i waży ponad 1000 kilogramów, a w grudniu będzie obchodziła drugie urodziny, bowiem powstała właśnie dwa lata temu, z okazji premiery gry LEGO Fortnite Odyssey.



