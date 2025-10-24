Nowe monitory na PGA 2025. Jeden w edycji Counter-Strike

Na targach Poznań Game Arena 2025 odwiedzający stoisko Alsen zobaczą premierowe monitory AGON by AOC. W ofercie znajdzie się e-sportowy CS24A 610 Hz w edycji Counter-Strike 2 oraz OLED AG276QZD z panelem WOLED.

Na targach Poznań Game Arena 2025 odwiedzający stoisko Alsen zobaczą premierowe monitory AGON by AOC. Jak podaje AGON, w ofercie znajdzie się e-sportowy CS24A 610 Hz w edycji Counter-Strike 2 oraz OLED AG276QZD z panelem WOLED.

AOC i Alsen zapraszają graczy do hali nr 8. Producent przywiezie dwa kluczowe modele: 24,1-calowy CS24A stworzony pod rywalizację oraz 26,5-calowy AG276QZD dla fanów głębokiej czerni OLED. Na miejscu możliwy będzie test sprzętu i zakup specjalnej edycji.

Najnowszy monitor CS24A

CS24A to monitor TN Full HD o bazowym odświeżaniu 600 Hz, które można przetaktować do 610 Hz. Jasność sięga 500 cd/m2, a deklarowany czas reakcji wynosi 0,5 ms GtG i 0,3 ms MPRT. Model przygotowano z myślą o dynamicznych grach FPS. Nasz redaktor, Wojciech Spychała, widział ten monitor na żywo.

Unikalne podświetlenie tworzą dwie belki LED po przeciwnych krawędziach, podzielone na 20 stref. System zestrojono z MBR+ i odświeżaniem, by ograniczyć ghosting. W efekcie ruch na ekranie ma wyglądać wyraźniej niż przy standardowym podświetleniu.

Monitor wspiera NVIDIA G-Sync Compatible i AMD FreeSync Premium. W zestawie jest pilot do szybkich zmian ustawień i profili, w tym trybu dedykowanego Counter-Strike 2. Dostępne złącza to DisplayPort 1.4 i dwa HDMI 2.1 oraz hub USB.

Podstawa CS24A umożliwia regulację wysokości, tilt, pivot i obrót. Ma pomarańczowo-złotą stylistykę z grafiką AWP oraz logotypami Counter-Strike 2. Na stoisku Alsen monitor będzie dostępny w obniżonej cenie.

Kolejne powiększenie rodziny

AG276QZD oferuje płaski panel WOLED 26,5 cala w QHD 16:9, odświeżanie 240 Hz i 110 PPI. Wyświetla 1,07 mld kolorów, pokrywa 136,7 proc. sRGB i 101,3 proc. Adobe RGB, a czas reakcji GtG to 0,03 ms. Na miejscu będzie 10 stanowisk do testów.

Dwa HDMI 2.0 i dwa DisplayPort 1.4 uzupełnia hub USB. Regulowana podstawa (wysokość, pivot, tilt, obrót) oraz tylny moduł RGB zwiększają funkcjonalność. Gracze skorzystają z funkcji Shadow Control, Crosshair i Frame Counter. FreeSync Premium i G-SYNC Compatible dbają o płynność obrazu.