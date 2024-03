Piasek uratuje energetykę? Finowie mają plan

Fińskie przedsiębiorstwo Polar Night Energy chce wybudować magazyn energii termicznej bazujący na piasku. Magazyn, który stanie w południowej Finlandii, ma wykorzystywać jako nośnik energii steatyt, czyli produkt uboczny procesu produkcyjnego kominków.

Fińska firma Polar Night Energy we współpracy z Loviisan Lämpö chce wybudować magazyn energii cieplnej na bazie piasku. Obiekt, na skalę przemysłową, ma stanąć w gminie Pornainen w południowej Finlandii. Magazynowanie energii ma być odpowiedzią na wady odnawialnych źródeł energii, które ze względu na swą nieobliczalność, nie zawsze są w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne obywateli i przedsiębiorstw.

Planowany magazyn energii ma cechować się mocą na poziomie 1 MW i być w stanie zmagazynować maksymalnie 100 MWh energii cieplnej. Odpowiada to miesięcznemu zapotrzebowaniu na ciepło w Pornainen w okresie letnim oraz tygodniowemu zapotrzebowaniu zimą. Jak podaje pv magazine, Polar Night Energy twierdzi, że piaskowy magazyn może posłużyć do gromadzenia nadmiaru energii z fotowoltaiki i turbin wiatrowych i przechowywania jej pod postacią ciepła do okresu, w którym będzie potrzebna.

Gigantyczny piaskowy magazyn energii

Planowany magazyn energii ma mieć aż 13 metrów wysokości i 15 metrów szerokości. Prace związane z jego budową mają potrwać ok. 13 miesięcy. Piaskowy akumulator ma zostać zintegrowany z siecią ciepłowniczą Lovisan Lämpö. Będzie on ładowany z sieci energetycznej przy użyciu specjalnych algorytmów, które zminimalizują koszty energii wykorzystywanej do ładowania.

Polar Night Energy twierdzi, że wykorzystanie piaskowego magazynu energii może zredukować emisję dwutlenku węgla z sieci ciepłowniczej Pornainen o prawie 70 proc.

Nośnikiem energii w systemie ma być pokruszony steatyt. Ma on przewodzić prąd lepiej niż typowy piasek. Steatyt zostanie pozyskany od firmy Tulikivi, która specjalizuje się w produkcji kominków akumulujących ciepło. Skała ta stanowi odpad w procesie produkcyjnym.

Pierwszy magazyn energii Polar Night Energy uruchomiono w 2022 r. w Kankaanpää. Jego maksymalna moc grzewcza wynosi 100 kW, a pojemność to 8 MWh. Magazyn, który ma powstać w gminie Pornainen będzie więc projektem zrealizowanym na wyraźnie większą skalę. Rozwój technologii magazynowania energii może znacząco ułatwić stosowanie OZE w systemach energetycznych.