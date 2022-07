Oficjalna prezentacja wszystkich „pierwszych” zdjęć z różnych instrumentów i różnych obiektów, które wykonał teleskop Webb na etapie przygotowań do regularnych obserwacji, poprzedzona została prezentacją tej jednej fotografii. Historia astronomii dobrze ją zapamięta

Oficjalna prezentacja zdjęć z teleskopu Webb, które potraktowane zostaną przez historię i media jako pierwsze barwne obrazy, nastąpi zgodnie z zapowiedziami 12 lipca 2022 roku począwszy od godziny 16:30. I to nie ulega zmianie, a dokładne szczegóły gdzie i kiedy śledzić całe wydarzenie związane z prezentacją tych zdjęć i innych danych obserwacyjnych, opisujemy w oddzielnym newsie.

Webb obserwuje jednakże już od pewnego czasu, gdyż jego instrumenty były stopniowo oddawane do użytku. Zdjęcia i widma interesujących obiektów, których listę także już znamy, są już wykonane i pracujący przy projekcie naukowcy mają do nich dostęp od pewnego czasu.

Pierwsze, historyczne, kolorowe zdjęcie w Webba publicznie dostępne

Wcześniejszy dostęp do zdjęć ma także administracja USA, a jej prezydent, Joe Biden, zdecydował, że kilkanaście godzin wcześniej zobaczymy jedno z tych wyczekiwanych zdjęć. Pokazano na nim obraz głębokiego kosmosu na którym widać galaktyki zarówno bezpośrednio, odległe o 4,6 miliarda lat świetlnych jak i te dużo odleglejsze, znajdujące się nawet 13 miliardów lat świetlnych od nas, które są soczewkowane przez widoczną na zdjęciu gromadę galaktyk.

To miłe, że na pierwszy obraz wybrano nie tylko obiekt, ale też zjawisko, dzięki któremu możemy zaglądać jeszcze dalej niż jest to normalnie możliwe. Zjawisko, które zmieniło w swoim czasie nasze postrzeganie kosmosu. Podobnie jak uczyni to Webb.

Pierwsze zdjęcie nazwano Webb’s First Deep Field. Pokazuje ono gromadę galaktyk SMACS 0723, drobny fragment nieba, który dla obserwatora na Ziemi ma rozmiar porównywalny z ziarenkiem piasku widzianym z odległości wyciągniętej dłoni

Pierwsze publicznie ujawnione zdjęcie, to jak powiedział Bill Nelson, administrator NASA, tylko próbka możliwości teleskopu Webb, który będzie mógł sięgnąć jeszcze dalej w kosmos podczas kolejnych obserwacji.

Ta fotografia jak i kolejne, które ujrzymy już niebawem, a także następne, które Webb będzie wykonywał już podczas regularnych obserwacji, zmienią obraz dzisiejszej astronomii obserwacyjnej. Oto uzyskaliśmy dostęp do instrumentu, który w porównaniu z wcześniejszymi, oferuje dalece większy potencjał wglądu w głąb Wszechświata. Tego dalszego jak i tego bliższego.

Webb z pomocą kamery NIRCam i 12.5 godzinnej ekspozycji w różnych długościach fal światła podczerwonego uzyskał efekt, który jest dużo lepszy niż to co jest w stanie osiągnąć Hubble nawet przy ekspozycjach trwających tygodnie

Będziemy do tego tematu jeszcze wielokrotnie wracać, bo warto, gdyż nie zawsze historia nauki dzieje się na naszych oczach.

Źródło: inf. własna, dzięki czujności Kasia Rutkowska