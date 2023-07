AMD Ryzen 5 5600X3D to procesor, który ma zainteresować graczy z mniej majętnym portfelem. Niestety tylko amerykańskich. W sieci pojawiły się testy jednostki.

Pojawienie się procesora AMD Ryzen 5 5600X3D wzbudziło sporo nadziei wśród mniej majętnych graczy. Mieliśmy otrzymać dobry i tani model do gier. Jak jest w rzeczywistości? W końcu możemy się przekonać – w sieci pojawiły się pierwsze testy nowego modelu.

AMD Ryzen 5 5600X3D – „tani” procesor do gier

Ryzen 5 5600X3D to model zaprojektowany typowo z myślą o graczach – producent zastosował tutaj technologię 3D V-Cache, która ma przełożyć się na lepsze osiągi w grach. Dokładnie tak samo jak w modelu Ryzen 7 5800X3D.

Model AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 5 5600X3D AMD Ryzen 7 5800X3D Generacja Zen 3 Zen 3 Zen 3 Rdzenie/wątki 6/12 6/12 8/16 Taktowanie/Boost 3,7/4,6 GHz 3,3/4,4 GHz 3,4/4,5 GHz Pamięć L2 6x 512 KB 6x 512 KB 8x 512 KB Pamięć L3 32 MB 32 + 64 MB 32 + 64 MB Kontroler pamięci DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 TDP 65 W 105 W 105 W Cena 700 zł ~1100 zł 1350 zł

Specyfikacja przypomina zwykły model Ryzen 5 5600X. Do dyspozycji oddano 6 rdzeni/12 wątków na bazie architektury Zen 3. Wersja X3D pracuje z niższymi zegarami, ale oferuje więcej pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3).

Model AMD Ryzen 5 5600X3D jest dostępny tylko w amerykańskim sklepie Microcenter, gdzie został wyceniony na 230 dolarów (czyli tylko o 60 dolarów mniej niż Ryzen 7 5800X3D).

Testy procesora AMD Ryzen 5 5600X3D

Serwis Tom’s Hardware przetestował nowy procesor w kilku popularnych grach i benchmarkach. Pełną recenzję znajdziecie tutaj, ale warto zwrócić uwagę na kilka informacji.



Średnia wydajność w grach w rozdzielczości 1080p



Średnia wydajność w grach w rozdzielczości 1440p

AMD Ryzen 5 5600X3D w grach oferuje wyraźnie lepszą wydajność względem zwykłych modeli Ryzen 5000 (bez pamięci 3D V-Cache). Mówimy o nieco lepszych osiągach względem AMD Ryzen 5 7600X, ale do konkurencyjnego Intel Core i5-13600KF jeszcze sporo brakuje.



Średnia wydajność w programach w wielowątkowych zastosowaniach



Średnia wydajność w programach w jednowątkowych zastosowaniach

W programach sytuacja wygląda dużo gorzej. AMD Ryzen 5 5600X3D w jedno- i wielowątkowych zastosowaniach wypada gorzej nawet od zwykłego modelu AMD Ryzen 5 5600/5600X. Lepszą propozycją pod tym kątem wydaje się 8-rdzeniowy/16-wątkowy Ryzen 7 5700X.

Procesor typowo dla graczy?

Testy procesora AMD Ryzen 5 5600X3D jasno pokazuje z czym mamy do czynienia – to model typowo nastawiony na wydajność w grach przy stosunkowo niskim koszcie zakupu (także platformy, bo procesor pasuje do starszych płyt głównych AM4 i współpracuje z pamięciami DDR4).

jeśli jesteście zainteresowani zakupem, to niestety musicie obejść się smakiem. Gamingowy Ryzen jest dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych (i najpewniej będzie dostępny w limitowanej edycji). Chcielibyście, aby podobny model pojawił się na naszym rynku?

Źródło: Tom’s Hardware