Pierwszy człowiek z wszczepionym implantem Neuralink stał się faktem. Elon Musk poinformował o kondycji pacjenta i też zdradził szczegóły dotyczące możliwości nowego wynalazku.

Implanty od Neuralink to jeden z najciekawszych i najbardziej kontrowersyjnych projektów technologicznych ostatnich lat – dzięki wykorzystaniu interfejsu mózg-komputer (BCI) możliwe jest wykorzystanie komunikacji człowieka i komputera. Docelowo rozwiązanie ma ułatwić życie niepełnosprawnym.

Elon Musk, założyciel firmy Neuralink twierdzi, że w przyszłości takie implanty miałyby posłużyć do „cyborgizacji” społeczeństwa. Takie podejście według Muska jest jedynym sposobem na to, by nadążyć za cyfrową rewolucją, a może i w ogóle przetrwać.

Pierwsze testy implantów były prowadzone na zwierzętach, jednak były one prowadzone w kontrowersyjny sposób w wyniku czego wszczęto dochodzenie federalne. Badania te otworzyły jednak drogę do testowania wynalazku na ludziach. Jakiś czas temu poszukiwano chętnych do projektu.

Pierwszy człowiek z Neuralink

Po latach opóźnień (pierwsze testy takie testy miały rozpocząć się w 2020 roku!) w końcu się udało - Elon Musk potwierdził, że jego firma wszczepiła implant człowiekowi.

rozwiń

Musk poinformował na platformie X, że pierwszy człowiek przeszedł operację wszczepienia implantu do mózgu i już wraca do zdrowia. Wstępne wyniki badań wyglądają obiecująco.

Jakie zdolności daje implant Neuralink Telepathy?

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że pierwszy implant Neuralink (Neuralink to nazwa firmy) nosi nazwę Telepathy.

rozwiń

Do zdolności telepatii jednak jeszcze daleko. Implant pozwala na sterowanie telefonem lub komputerem za pomocą myśli. Pierwszymi użytkownikami wynalazku mają być niepełnosprawni, którzy utracili czucie w kończynach.

Źródło: Elon Musk @ X