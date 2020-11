Choć w niektórych miejscach w Polsce możemy już liczyć na szybką łączność 5G, to nie będzie przesadą stwierdzenie, że czas tej technologii jest jeszcze przed nami. Niemniej jednak zapotrzebowanie na szybki Internet rośnie niezwykle dynamicznie, dlatego też nie dziwi stawianie pierwszych kroków w kierunku sieci kolejnej generacji. Chodzi oczywiście o 6G, które Samsung chciałby wprowadzić za 8 lat, a inni może nawet wcześniej. Już teraz Chińczycy wysłali w kosmos pierwszego satelitę.

The "#UESTC" satellite (Star Era-12), the first #6G test satellite in the world and first one named after the university since its establishment, was successfully lifted off at Taiyuan Satellite Launch Center and entered the scheduled orbit on the morning of Nov. 6. pic.twitter.com/ouM2rpC7pS