Jak szybkie może być 5G? Okazuje się, że niesamowicie. Nokia pochwaliła się nowym rekordem, o którym powiedzieć, że jest imponujący, to zupełnie tak, jakby nie powiedzieć nic.

Jak szybkie może być 5G? Prędkość 4,7 Gb/s to aktualny rekord

Jeśli uważnie czytacie nasze newsy i artykuły, to wiecie już, co to jest 5G i wiecie też, że nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Na pewno jesteście też świadomi potencjału, jaki drzemie w tej technologii. Powoli możemy go już zresztą wykorzystywać, bo pierwsze stacje w Polsce już działają. Do osiągnięcia jest jednak dużo więcej, o czym najlepiej świadczy ostatni rekord, jakim pochwaliła się firma Nokia.

Nokii udało się rozpędzić 5G do prędkości 4,7 Gb/s – to absolutny rekord. Dokonała tego podczas prób przeprowadzonych na komercyjnych stacjach bazowych w swojej radiowej sieci w Teksasie.

Co to jest Dual Connectivity i dlaczego tak rozpędza 5G?

Sekret tkwi w wykorzystaniu funkcji Dual Connectivity, polegającej na równoczesnym nadawaniu i odbieraniu danych w sieci 5G i LTE. W przypadku tej pierwszej użyto pasm 28 GHz i 39 GHz, a drugiej – 40 MHz. Funkcja ta jest dostępna w rozwiązaniu Nokia AirScale ułatwiającym operatorom efektywne wykorzystanie ich zasobów częstotliwości.

Dyrektor ds. sieci mobilnych w Nokii, Tommi Uitto, nazywa to osiągnięcie „ważnym i znaczącym kamieniem milowym w rozwoju usług 5G” i trudno się z nim nie zgodzić. Wynik pokazuje, że sieć nowej generacji może nam wszystkim zapewnić niesamowitą wręcz prędkość łączności komórkowej, ale też, że z powodzeniem można ją wykorzystać w usługach przemysłowych.

Źródło: Nokia, informacja własna

