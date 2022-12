Trzeba przyznać, że Paramount Pictures bardzo długo wstrzymywało się z publikacją pierwszego materiału wideo promującego Transformers: Rise of the Beasts.

Nowa część serii Transformers wychodzi z cienia

Seria Transformers dorobiła się naprawdę sporego grona fanów. Fakt, iż składa się z sześciu produkcji mówi zresztą sam za siebie. Póki co sześciu, bo już niedługo będzie trzeba mówić o siedmiu. Wygląda na to, że udało się wyprowadzić na prostą zapowiedziane już jakiś czas temu Transformers: Rise of the Beasts. Bo pojawianie się pierwszego pełnoprawnego zwiastuna trudno odczytywać inaczej niż jako start kampanii promującej film. W Polsce pojawi się on pod tytułem Transformers: Przebudzenie bestii.

Czego się spodziewać? Pod względem gatunku zmian raczej nie będzie, a więc widzowie otrzymają połączenie kina akcji i sci-fi. Czy będzie widowiskowo? Wedle zapowiedzi, tak. Film reżyserowany przez Stevena Caple Jr. ma rozgrywać się w latach 90. W głównej „mechanicznej” roli wystąpi Optimus Prime (z głosem Petera Cullena). Ogólnie można spodziewać się nie tylko Autobotów i Decepticonów, ale również niewidzianych wcześniej Maximali.

Transformers: Przebudzenie bestii - pierwszy zwiastun

Kiedy premiera Transformers: Rise of the Beasts?

Pierwotnie zakładano, że Transformers: Rise of the Beasts wejdzie do kin w połowie 2022 roku, ale plany zostały zweryfikowane. Premierę przesunięto koniec końców niemal równo o rok. Paramount Pictures obiecuje, że film zadebiutuje 9 czerwca przyszłego roku.

Ostatnia część serii Transformers miała premierę w 2018 roku. Tak długiej przerwy pomiędzy filmami wchodzącymi w jej skład jeszcze nie mieliśmy. Zobaczymy, czy będzie miało to wpływ na końcowy rezultat. Poprzednio z reguły były nimi kasowe sukcesy.

Źródło: Paramount Pictures