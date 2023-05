Apple wydało pilne uaktualnienie najpopularniejszych systemów operacyjnych. Zawiera ono między innymi ważne poprawki bezpieczeństwa. Jeśli masz iPhone’a, iPada lub Maca to koniecznie je zaktualizuj.

Pilna aktualizacja iOS, iPadOS i macOS

Na stronie wsparcia technicznego Apple przeczytać można, że tak zwane pilne uaktualnienie zabezpieczeń (Rapid Security Responses, RSR) to nowy rodzaj oprogramowania przeznaczonego dla iPhone’ów, iPadów i komputerów Mac.

Aby zainstalować te poprawki należy najpierw zaktualizować swoje urządzenia do najnowszych wersji oprogramowania, czyli iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 oraz macOS 13.3.1.

Po instalacji najnowszych poprawek, przy numerze wersji oprogramowania pojawia się litera, w tym przypadku jest to (a) - iOS 16.4.1 (a), iPadOS 16.4.1 (a) oraz macOS 13.3.1 (a).

Dlaczego trzeba zainstalować te poprawki?

To pilne uaktualnienie zabezpieczeń zawiera uaktualnienie oprogramowania w przeglądarce Safari, mechanizmie WebKit oraz innych krytycznych bibliotekach systemowych. Co ważne, eliminuje ono problemy, które mogłyby ułatwić ataki hakerskie lub takie, które zostały już do takich ataków wykorzystane.

Co ciekawe, niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy związane z instalacją tych poprawek.

Dajcie znać w komentarzu czy udało Wam się je zainstalować.

Źródło: Apple