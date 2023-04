Oto krótki poradnik, w którym krok po kroku opisaliśmy jak włączyć hotspot w iPhone. Dzięki tej funkcji zamieni się on w router i będzie można udostępnić Internet ze smartfona.

Udostępnianie internetu z telefonu iPhone

Majówka trwa w najlepsze. Podczas długiego weekendu często wyjeżdżamy i spędzamy czas na świeżym powietrzu, często w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci Wi-Fi. To oczywiście nic straconego, ponieważ w łatwy sposób można zamienić iPhone w router i podłączyć do udostępnianej przez niego sieci na przykład tablet, laptopa czy inne urządzenie. Sami zobaczcie jakie to proste.

Jak włączyć hotspot w iPhone?

Wystarczą dosłownie trzy stuknięcia w ekran:

1. Włącz systemowe Ustawienia.

2. Stuknij w „Hotspot osobisty”.

3. Przesuń suwak „Dopuszczaj innych” w lewo. Zmiana podświetlenia na kolor zielony oznacza, że funkcja jest aktywna.

Warto jeszcze ustawić hasło, które będzie chronić przed podłączeniem się do naszej sieci przez niepowołane osoby. W tym celu należy stuknąć opcję „Hasło Wi-Fi”, która znajduje się bezpośrednio pod „Dopuszczaj innych”. Warto pamiętać, że hasło powinno być trudne do rozszyfrowania. Zaleca się wykorzystać w nim małe i wielkie litery oraz znaki specjalne i cyfry.

Teraz wystarczy połączyć wybrane urządzenie z iPhonem. Można to zrobić na trzy sposoby - poprzez Wi-Fi, Bluetooth oraz USB.

Połączenie z hotspotem na iPhone za pośrednictwem Wi-Fi

W tym celu należy wyszukać nazwę smartfona na urządzeniu, które ma korzystać z sieci udostępnianej z iPhone’a i połączyć się z nią. Trzeba także podać ustawione wcześniej hasło.

Udostępnianie Internetu z iPhone przez Bluetooth

Podobnie jak w przypadku wyżej, korzystając z Bluetooth także konieczne jest połączenie obu urządzeń. Pierwszym krokiem jest otwarcie ustawień systemowych na iPhonie i stuknięcie w opcję Bluetooth. Dzięki temu smartfon będzie widoczny dla innych urządzeń. Następnie należy połączyć oba urządzenia, wyszukując smartfona na liście dostępnych urządzeń, która wyświetlana jest na tablecie czy komputerze, który ma mieć dostęp do Internetu.

Udostępnianie internetu z telefonu iPhone przez USB

Po pierwsze, na komputerze z systemem Windows lub Mac musi być zainstalowana aktualna aplikacja iTunes. Następnie należy podłączyć iPhone’a do komputera za pomocą przewodu USB. Na ekranie smartfona pojawi się okno z pytaniem „Ufać temu komputerowi?”. Stuknąć „Zaufaj”, a następnie wybrać iPhone’a z usług sieciowych w ustawieniach.

Z doświadczenia wiemy, że najłatwiejszą metodą jest łączenie się z hotspotem iPhone’a poprzez Wi-Fi, ale warto dodać, że połączenie poprzez USB jest bardziej stabilne i najbezpieczniejsze.