PimEyes to narzędzie, które funkcjonuje już w sieci od dłuższego czasu. Z uwagi jednak na rozwój sztucznej inteligencji i jej popularność – platforma do przeszukiwania Internetu na podstawie zdjęć znów trafia na tapet.

Czym zasłynęła aplikacja PimEyes, którą – jak zauważył portal CNN – stworzono we Wrocławiu, by następnie sprzedać ją firmie Face Recognition Solutions Ltd.? Przede wszystkim dokładnością. Narzędzie jest w stanie przeszukać sieć i pokazać użytkownikowi każde zdjęcie, na którym rozpoznało jego twarz. Wszystko to dzieje się w oparciu o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, a do jej działania wystarczy tylko jedna grafika porównawcza.

PimEyes w oparciu o sztuczną inteligencję szuka twoich zdjęć w sieci

Zasada działania narzędzia z polskim rodowodem jest stosunkowo prosta. Wystarczy odwiedzić jej stronę, dodać swoje zdjęcie, a po kilku sekundach ujrzysz wszystkie zdjęcia, na których zdaniem sztucznej inteligencji możesz się znajdować. PimEyes przeszukuje również strony o charakterze erotycznym, zatem baza, na której operuje jest całkiem rozbudowana.

Cały proces przeszukiwania zdjęć trwa dosłownie kilka sekund. W tym czasie można uświadomić sobie w jakich miejscach pojawiły się twoje fotografie. Internauci korzystający z platformy wypowiadają się na jej temat na skrajne sposoby. Rowan Cheung na Twitterze twierdzi, że “jest zszokowany szybkością i dokładnością, ale to najbardziej niepokojące narzędzie SI w Internecie”.

Nie brakuje również komentarzy, które sugerują, że “PimEyes to marzenie stalkera” – twierdzi Soo Schreiber oraz “przerażające jest to, że każdy może zrobić ci zdjęcie, a następnie dowiedzieć się o tobie wszystkiego” – dodaje Jacob Taf.

Narzędzie ma pewne limity. Można jednak je ominąć – wystarczy zapłacić

Darmowy plan PimEyes pozwala na 3 wyszukiwania dziennie. Aby zwiększyć tę liczbę do 25 i dodatkowo skorzystać z 3 alertów, które otrzymasz po tym, jak narzędzie wykryje twoje nowe zdjęcie w sieci – należy zapłacić ok. 168 zł miesięcznie.

Kolejny plan uwzględnia 25 wyszukiwań dziennie, 15 alertów oraz możliwość przesłania od 40 do 160 zgłoszeń dotyczących naruszeń związanych z publikacją zdjęć (od 224 do 785 zł miesięcznie za plan PROtect). Oferta Advanced pozwala z kolei wyszukiwać nieograniczoną liczbę zdjęć dziennie i zawiera aż 500 alertów. Należy za nią zapłacić niespełna 1700 zł miesięcznie.