Coraz bardziej prawdopodobne, że w tym roku czeka nas wysyp smartfonowych nowości od Google. Pojawić mają się nawet takie konstrukcje, o których do tej pory mało kto wspominał.

Google planuje kilka smartfonów, w tym dwa składane

Do premiery Pixel 6 i Pixel 6 Pro coraz bliżej, ale o ich istnieniu wiadomo od dłuższego czasu. Zapowiada się zauważalna zmiana designu i ciekawa specyfikacja z zupełnie nowym procesorem na czele. Tyle tylko, że coraz głośniej mówi się o kolejnych dwóch smartfonach.

Co ciekawe, mają być to już składane konstrukcje, o które mało kto podejrzewał tego producenta. Nie z racji kondycji finansowej i ogólnych możliwości, najzwyczajniej w świecie Google nie przykłada dużej wagi do rynku smartfonów. Od strony sprzętowej, bo jest jeszcze system Android. Czas na zmiany?

Modele na wzór Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip

Jeden ze składanych smartfonów określany jest kodową nazwą Passport. Wszystko wskazuje na to, że będzie on podobny do propozycji z linii Galaxy Z Fold. W największym skrócie można powiedzieć, że to połączenie smartfona i tabletu, po rozłożeniu otrzymuje się bowiem dużą przestrzeń roboczą, w tym przypadku może ona wynieść 7,6-cala. Swoją drogą to też było podobne do tego, co oferuje Samsung.

Teraz dochodzą do tego doniesienia na temat urządzenia skrywającego się pod określeniem Jumbojack. Tu mamy mieć do czynienia z propozycją podobną do Galaxy Z Flip, czyli nowoczesnej odmiany telefonu z klapką, w którym prym wiedzie rzecz jasna składany wyświetlacz.

Nie bez znaczenia może być tutaj wspomniany już Android. To właśnie doszukiwanie się informacji o nowościach w kolejnych wersjach doprowadziło do składanych smartfonów od Google. Trudno przypuszczać, że producent zdecyduje się na wielką ofensywę i będzie chciał by Passport i Jumbojack (chociaż ostatecznie nazwy zapewne będą inne) zdominowały rynek składanych smartfonów. Faktem jest jednak, że wsparcie dla takich konstrukcji i kolejne funkcje im dedykowane to istotny punkt w rozwoju omawianego systemu. Posiadanie własnego sprzętu może dość mocno ułatwić Google zadanie i dać większe pole do eksperymentowania.

Możliwe, że w tym roku wydany zostanie nie tylko Android 12, ale też Android 12.1 przygotowany specjalne z myślą o składanych smartfonach. Jego premiera byłaby dla Google idealnym momentem do pochwalenia się takimi konstrukcjami.

