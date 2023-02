Firma Counterpoint przyjrzała się kosztom podzespołów potrzebnych do produkcji smartfona Pixel 7 Pro. Jednocześnie ujawniła, którzy producenci zarabiają najwięcej na współpracy z Google związanej z tym urządzeniem.

51 proc. wydatków na podzespoły do Pixel 7 Pro do kieszeni Samsunga

Producenci smartfonów konkurują ze sobą o klientów (niekiedy bardzo medialnie), ale warto pamiętać, że często ze sobą współpracują i to na różnych polach. Samsung poza produkcją gotowych urządzeń zajmuje się między innymi przygotowywaniem podzespołów, które sprzedaje innym, na przykład Google. Z ostatniego raportu firmy Counterpoint wynika, że aż 51 proc. wydatków na podzespoły do Pixel 7 Pro to pieniądze, które Google przelewa na konto Samsunga.

W sporej mierze dlatego, że koreański producent jest wyłącznym dostawcą 6,7-calowego ekranu OLED wykorzystywanego w Pixel 7 Pro, a to najdroższy element specyfikacji tego topowego modelu z czystym Androidem.

Poza tym Koreańczycy dokładają do Pixel 7 Pro swoje komponenty potrzebne do aparatu fotograficznego, pamięci, modułu zasilania oraz systemów łączności. Dodatkowo, procesor Tensor G2 napędzający Pixel 7 Pro to autorska konstrukcja Google, ale jego produkcją w 5 nm procesie technologicznym częściowo zajmuje się Samsung.

Koszt podzespołów do produkcji flagowego smartfona

Sam fakt, że Samsung zarabia na dostarczaniu podzespołów potrzebnych do przygotowania konkurencyjnego telefonu nie jest niczym zaskakującym. W tym przypadku uwagę zwraca jednak ogromny kawałek tortu, jaki producent zgarnął dla siebie. Pozostałe 49 proc. rozkłada się na kilkunastu innych producentów.

Wedle wyliczeń Counterpoint, BoM (bill of materials) smartfona Pixel 7 Pro wynosi około 413 dolarów. Wzięto tu pod uwagę model ze 128 GB pamięci wewnętrznej. Łatwo wyliczyć na podstawie powyższego zestawienia, ile na jednym egzemplarzu flagowego urządzenia Google zarabia Samsung.

